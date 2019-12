Epic Games Store'da The Game Awards İndirimleri Başladı

The Game Awards 2019 şovuna sayılı saatler kala Epic Games Store üzerinde The Game Awards indirimleri başladı. Eğer indirime girmesini beklediğiniz bir oyun varsa, mağazaya bir göz atmanızda fayda var.

12 - 16 Aralık 2019 tarihleri arasında sürecek olan kısa süreli indirim kampanyası, oyun almak için ideal bir fırsat olabilir. Toplamda on oyun, uygun diyebileceğimiz fiyatlara indiler. Bu oyunlar da eski oyunlar değiller. Mesela listede Borderlands 3, Control ve The Outer Worlds gibi son dönemde çıkmış olan oyunlar var. Bunların yanı sıra Metro Exodus ve Tom Clancy's The Division 2 gibi yine bu yıl çıkmış olan oyunlara da rastlayabiliyoruz.

Kampanyaya dahil olan oyunlara aşağıdan bakabilirsiniz. Listede beklediğiniz bir oyun varsa, buradan Epic Games Store mağazasına uğrayabilirsiniz. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!