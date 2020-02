Epic Games Store'da Yeni Bir İndirim Kampanyası Başladı

Epic Games Store kullanıcısı olup da gözünüze kestirdiğiniz ve almak için indirime girmesini beklediğiniz oyun veya oyunlar varsa, zamanı gelmiş olabilir. Mağaza üzerinde Oyunların Aşkına adıyla yeni bir kampanya dönemi başladı.

Bahsi geçen indirimler 27 Şubat 2020 Perşembe günü TSİ 14:00 sıralarında sona erecek. Yaklaşık seksen kadar oyunun indirime girdiği kampanyada birçok kaliteli yapım oldukça uygun fiyatlar karşılığında satın alınabiliyor. Outer Wilds, Mechwarrior 5, Journey, Subnautica, Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Hello Neighbor, Celeste, Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, Alan Wake, This War of Mine, SOMA, Conarium, TowerFall Ascension ve Observer ise ilk göze çarpanlardan oluyor. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bunların yanı sıra Epic Games Store mağazasında içerik üreticilerini desteklemek için özel bir anlaşmanın yapıldığı da duyuruldu. Bu anlaşmaya bağlı olarak İçerik Üreticilerini Destekleme Programından Seçtiklerimiz bölümü bulunacak. Bu bölümde, içerik üreticilerinin favori oyunları sergilenecek.

Ayrıca desteklemeyi istediğiniz bir içerik üreticisi varsa, program kapsamında bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken ise herhangi bir oyun satın alımınız sırasında, içerik üreticisinin kodunu girerseniz para kazanmasını sağlayabiliyorsunuz. Seçilen ilk içerik üreticileri SplatterCat, Wanderbots ve BRKsEDU oldular.

Son olarak, kullanılabilir durumda olan Epic Games kuponunuz veya kuponlarınız varsa 1 Mayıs 2020 Cuma günü TSİ 05.59'a kadar kullanmayı unutmayın.