Epic Games Store'da Yeni Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu!

Epic Games, bu yıl içerisinde her iki haftada bir ücretsiz bir PC oyununu Epic Games Store üzerinden yayınlıyor. Ücretsiz oyunlardan bir tanesi de mağazada bugün erişime açıldı. JackBox Party Pack isimli bu oyuna 24 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak erişmek mümkün.

Oyuna ücretsiz olarak sahip olabilmek için tek yapmanız gereken, Epic Games Store üzerinde bir Epic hesabı oluşturmak ve oyunu yukarıda belirtilen tarihler arasında talep etmek.

Bu işlemleri yaptıktan sonra, 7 Şubat’tan sonra bile oyun sizin olarak kalacak ve oyunu istediğiniz zaman ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Şu anda mağazada ücretsiz oyun olarak What Remains of Edith Finch isimli oyun görünüyor ancak bu promosyonlu fiyat önümüzdeki birkaç saat içerisinde sona erecek.

The Jackbox Party Pack oyunu, adından da anlaşılacağı üzere esasen parti durumları için tasarlanmış bir mini oyunlar topluluğudur. Oyundaki rekabetçi etkinliklerde oyuncuların akıllı telefonları birer oyun kumandası gibi işlev görür. Bunlar genellikle kullanıcılar tarafından yaratılan çizimlerin veya şakaların yorumlanmasını içerir ve tahmin edebileceğiniz gibi bu genellikle yaramazlıklarla sonuçlanır.

Serinin 2014'teki lansmanından bu yana her yıl seriye yeni bir giriş getirildi ve en son Jackbox Party Pack 5 geçtiğimiz yılın sonlarına doğru çıktı. Bu seri PC’de oynanabilmesinin yanı sıra PS4, Xbox One ve Nintendo Switch’te de oynanabiliyor.