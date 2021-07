Epic Games Store 49 TL’lik İki Oyunu Ücretsiz Dağıtmaya Başladı

Bu hafta Epic Games Store 49 TL’lik iki oyunu ücretsiz indirmeye sundu. Yedi gün süreyle ücretsiz sahip olabileceğiniz oyunları kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Epic Games Store 49 TL’lik İki Oyunu Ücretsiz Dağıtıyor

Oyuncular bu hafta itibarıyla simülasyon ile strateji karışımı Defense Grid: The Awakening ve aksiyon türündeki Verdun oyunlarını kütüphanelerine ekleyebilecekler. Gelin isterseniz bu iki oyunun da detaylarına aşağıdan bakalım.

Defense Grid: The Awakening

Konusuna göre düşman ordusu bir istila gerçekleştiriyor ve üssün savunması ise size kalıyor. Yapmanız gereken ise stratejik noktalara savunma kuleleri inşa ederek, gelen saldırıları savuşturmak olacak. Her bir kulenin farklı özellikleri ve saldırıları olduğu için hangisini nerede kullanacağınız tamamıyla size kalmış olacak.

Sekiz saatlik bir ana senaryo modu bulunan oyunda, her birinde farklı yolların ve buna bağlı olarak da farklı savunma kulesi inşa etme noktalarının bulunduğu ve gittikçe zorlaşan yirmi bölüm bulunuyor. Her bir bölümde de savunma hattınızı aşmak için farklı yaklaşımlarda bulunacak olan on beş farklı düşman türü ile mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Bu bağlamda, üç kademeli olarak geliştirme yapabileceğiniz on farklı savunma kulesi türü var. Bu kulelerin her biri görüş hattı ve balistik mermi yolu olmak üzere farklı özellikleri ile birbirlerinden ayrılıyorlar. Mesela bir tanesi yanındaki diğer kuleyi güçlendirecek iken bir başkası ise etkili bir saldırı başlatan arka savunma görevi görebilecek. Her bir bölüm içerisinde gösterdiğiniz performansa göre en aşağı bronz madalya kazanıyorsunuz. Ne var ki yan hedefleri de yerine getirerek gümüş veya altın madalya da kazanabiliyorsunuz.

Verdun

1914 - 1918 yılları arasında geçen oyun, 1916 yıllarında gerçekleşen Verdun Savaşı’ndan esinlenilerek geliştirilmiş ve 2015 yılında satışa sunulmuştu. Cephe Hatları, Zayiat, Tüfek Ölüm Maçı ve Birlik Savunması olmak üzere dört farklı modun bulunduğu oyunda, gerçek Belçika ve Fransa savaş alanlarına göre hazırlanmış haritalar dahil, tarihsel açıdan bire bir olarak aktarılan birçok özelliği de içeriyor.

Epic Games Store üzerinden dağıtılan bu oyunlara tek kuruş ödemeden sahip olabilmek için buradan 29 Temmuz 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’dan önce kütüphanenize eklemeniz gerekecek. Sonrasında ise Mothergunship ve Train Sim World 2, 29 Temmuz - 5 Ağustos 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.