Epic Games Store’da İki Oyun Ücretsiz Olarak Dağıtılmaya Başlandı

Her hafta ücretsiz oyun vesilesiyle iple çektiğimiz bir başka Perşembe günü de gelip çattı. Bu hafta, önceki haftalarda olduğu gibi Epic Games Store’da iki oyun ücretsiz olarak indirilmeyi bekliyor. Menümüzde bu defa bir yarış oyunu ve yılların eskimediği mavi kirpimiz ile zorlu bir maceranın bizi beklediği sevimli bir platform oyunu var.

Epic Games Store’da İki Oyun Ücretsiz Oldu, Kaçırmayın!

Amerika menşeli yayıncının geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile önümüzdeki yedi gün boyunca Horizon Chase Turbo ve Sonic Mania oyunlarını ek bir ücret ödemeksizin kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Buradan 1 Temmuz 2021 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacaklar. Sonrasında ise bayrağı The Spectrum Retreat oyununa devredecekler. Gelin isterseniz bu haftanın oyunlarına kısaca bir göz atalım.

Horizon Chase Turbo

Eskilerin Lotus Esprit Turbo Challenge ve Out Run oyunlarını anımsatan Horizon Chase, Aquiris Game Studio tarafından öncelikle iOS ve Android için geliştirilmişti. 2018 yılında ise PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One ve PC platformlarına uyarlanarak Horizon Chase Turbo adıyla getirilmişti. Kırktan fazla farklı yerdeki yüzden fazla pistte yarıştığınız oyun, her bir etabı tamamlayabilmek için mutlak suretle karşınıza çıkan yakıt simgelerini ve yeni pistleri açabilmek için de jeton simgelerini toplamanızın gerektiği bir sisteme dayalı. Her turda en son sırada başlayarak yarışı kazanmanız gerekiyor.

Sonic Mania

Oyun dünyasının bir diğer kült serisi ve seriye adını vermiş olan simgesel kirpi Sonic'in yeni maceralarının anlatıldığı Sonic Mania, 2017 yılında PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için satışa sunulmuştu.

Serinin eski oyunları gibi 2B kayan bir ekranda oynanan oyun, Sonic 3 & Knuckles oyununun sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Her zaman olduğu gibi yine Sonic ve Tails ikilisinin ezeli baş düşmanları olan Doctor Eggman ile çekişmesinin anlatılacağı oyunda, bu defa Phantom Ruby isimli büyülü bir mücevher var. Baş düşmanımız bu mücevheri kullanarak Sonic CD oyunundaki Little Planet'ın kontrolünü yeniden eline geçirmek için uğraş verecekken, biz ise Sonic ve Tails olarak şeytani planlarını bozmak için zamana karşı bir yarışa gireceğiz.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.