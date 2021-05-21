Epic Games Store MEGA İndirim kampanyası başladı. Eğer almak için uygun bir fiyata inmesini beklediğiniz oyun varsa, bir göz atmanızda fayda var. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Epic Games Store haftalık olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor. NBA 2K21, bunların bir yenisi ve dün itibarıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Dün aynı zamanda mağazanın bir diğer önemli kampanyası olan Epic MEGA İndirim de geri dönüş yaptı. Tam bir ay süreyle devam edecek ve 17 Haziran 2021 Perşembe günü TSİ 18:00 sıralarında sona erecek. Bu süreçte de bir kısmı bir kısmı da yeni onlarca oyun, uygun fiyatları ile sizi bekliyor olacaklar.

Buradan ulaşabileceğiniz kampanya ile ilgili bir diğer güzel olan kupon sisteminin de geri dönmüş olması. Ne var ki 79.90 TL ve üstü alışverişlerinizde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca her satın alımınıza karşılık olarak yeni bir kupon kazanabiliyorsunuz.

Epic Games Store MEGA İndirim Kampanyasında Neler Var?

Epic MEGA İndirim sayfasına baktığımızda, % 10 ile % 65 arasında değişen birçok seçeneğinizin olduğunu görebilirsiniz. Bizler ise muhtemelen tercih edebileceğiniz önerilerimizi aşağıya bırakacağız. Ancak siz yine de sayfaya bir göz atmayı ihmal etmeyi unutmayın.