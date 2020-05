Epic Games Store Mega İndirim Kampanyası Başladı

Epic Games coştu bir kere! Dün Grand Theft Auto 5 oyununun Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmasından sonra, bir de MEGA İndirim kampanyası başladı. Eğer almak için fırsat kolladığınız oyun veya oyunlar varsa, bir göz atmanızda fayda var.

MEGA İndirim kampanyası, 14 Mayıs - 11 Haziran 2020 tarihleri arasında devam edecek. Yani nereden baksanız bir aylık bir zaman var. Bu zaman zarfında da % 10 ile % 90 arasında değişen indirimlerin olduğu yüz kırk farklı seçeneğiniz olacak.

Epic Game Store Mega İndirim başladı

Kampanya sayfasına baktığımızda, Control, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, The Outer Worlds, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, Metro, Far Cry, Watch Dogs, Darksiders, Assassin's Creed, Tom Clancy's serisi, Star Wars Jedi: Fallen Order, Alan Wake ve Anno 1800 oyunlarının dikkat çektiğini görebiliyoruz.

Dahası ise MEGA İndirim döneminde, ilk satın alımınızı yaptığınızda ya da ilk ücretsiz oyununuzu kütüphanenize eklediğinizde 60 TL değerinde kupon kazanacaksınız. Bu kuponu 80 TL veya üzeri oyunlarda ve indirilebilir içerikler kullanabileceksiniz. Bununla birlikte, her satın alım işleminden sonra başka bir kupon kazanacaksınız. Kazandığınız kuponlarınızın geçerliliği 1 Kasım 2020 Pazar günü TSİ 10:59 sıralarında sona erecek.

Mega İndirim kampanyası sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca 21 Mayıs 2020 Perşembe gününe kadar devam edecek olan ücretsiz Grand Theft Auto 5 sahibi olmak için de buraya uğramayı unutmayın.