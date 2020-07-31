Epic Games Store Mod Desteği için Testlere Başlandı

Dünün başarım haberinden sonra, bugün Epic Games Store mod desteği için de testlere başlandı. Tercihen üretilen modları deneyebilir veya kendiniz bir tane üretebilirsiniz.

Epic Games şirketinin dijital mağazası, ilk faaliyete geçtiği gün ile karşılaştığında çok farklı bir noktaya ulaştığını görebiliyoruz. Kullanıcılar tarafında da gelen talepler doğrultusunda birçok yeni özellik eklenmişti. Ancak halen eksik olanlar var ama zaman içerisinde bunlar da hayata geçirilecek. Trello sayfasında Epic Games Store için oluşturulmuş yol haritasını görmüştük. İçeriğinde mod desteğinden de bahsediliyordu. Bu destek için de artık test aşamasına geçildi.

Epic Games Store Mod Desteği ile Gelişiyor

Mod support is now in beta on the Epic Games Store, starting with Mechwarrior 5.



This is an early iteration of the feature, but you can expect to see more titles supported in the future. Keep an eye out! https://t.co/Pmgy9tkI8O — Epic Games Store (@EpicGames) July 30, 2020

Şu an için sadece Mechwarrior 5: Mercenaries için aktif olan mod desteğine, oyunun sayfasından ulaşabilirsiniz.

Modlar sekmesini açtığınızda, 'Modlara göz at' ve 'Modlama Araçları' diye iki farklı seçenek ile karşılaşıyorsunuz. Eğer topluluk tarafından geliştirilmiş olanları denemek isterseniz, göz atma seçeneğini tercih edebilirsiniz. Piranha Games stüdyosu da MechCommander Mercenaries, MW5 Mercs Reloaded, MercTech ve Enemy AI Mods modları için öneride de bulunmuş.

Modlama Araçları ile de sunulan birçok araç-gereç ile hayal gücünüzü kullanarak kendi modlarınızı üretebileceksiniz. Dahası ise bu modları dünya genelindeki diğer kullanıcılar ile paylaşabileceksiniz.

Günümüzde çoğu kullanıcı için olmazsa olmaz diyebileceğimiz modlar, ilgili oyunların ömürlerinin uzamasında en önemli etkenlerden bir tanesi. Çoğu eski oyun için şu anda bile yeni yeni modların geliştirildiğini görebiliyoruz ki bunların başında Grand Theft Auto V geliyor.

Epic Games Store mağazasının en büyük rakibi olan Steam, bu desteği 2011 yılında Steam Workshop ile hayata geçirmişti. Bu sayede modlarınızı yönetebiliyor ve otomatik olarak oyununuzun dosyalarına işletebiliyorsunuz. 'Geç olsun, güç olmasın' diyebileceğimiz şekilde Epic Games Store da bu desteğe sonunda kavuştu. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi şu anlık sadece Mechwarrior 5: Mercenaries oyununda kullanılabiliyor olsa da, zamanla çok daha fazla oyunda bu destek karşımıza çıkacak.