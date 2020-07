Epic Games Store Mod Desteği için Testlere Başlandı

Dünün başarım haberinden sonra, bugün Epic Games Store mod desteği için de testlere başlandı. Tercihen üretilen modları deneyebilir veya kendiniz bir tane üretebilirsiniz.

Epic Games şirketinin dijital mağazası, ilk faaliyete geçtiği gün ile karşılaştığında çok farklı bir noktaya ulaştığını görebiliyoruz. Kullanıcılar tarafında da gelen talepler doğrultusunda birçok yeni özellik eklenmişti. Ancak halen eksik olanlar var ama zaman içerisinde bunlar da hayata geçirilecek. Trello sayfasında Epic Games Store için oluşturulmuş yol haritasını görmüştük. İçeriğinde mod desteğinden de bahsediliyordu. Bu destek için de artık test aşamasına geçildi.

Mod support is now in beta on the Epic Games Store, starting with Mechwarrior 5.



This is an early iteration of the feature, but you can expect to see more titles supported in the future. Keep an eye out! https://t.co/Pmgy9tkI8O