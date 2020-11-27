PlayStation, Xbox ve Steam mağazaları derken, beklenen Kara Cuma indirimleri Epic Games mağazasında da başladı. Oyunlarınızı Epic Games Store üzerinden satın almayı tercih ediyorsanız, beklediğiniz önemli bir dönem daha geldi. Bugün itibarıyla Epic Games Store Muhteşem Cuma İndirimi 2020 başladı. Beraberinde de yüzlerce oyuna kaçırılmayacak indirimler getirdi. Detaylar haberimizde.

Black Friday, 1952 yılında Birleşik Devletler genelinde Şükran Günü sonrasında ve Kasım ayının dördüncü Perşembe gününde kutlanıyor. Geleneksel olarak her sene kutlanan Black Friday kapsamında, gerek dijital gerekse de fiziksel mağazalarda çeşitli indirimler uygulandığını görmüştük. Bu sene de herhangi bir farklılık yaşanmayacak. Bu özel gün bağlamında, Epic Games Store mağazasında da Muhteşem Cuma İndirimi 2020 başladı.

Epic Games Store Muhteşem Cuma İndirimi 2020’de Neler Var?

Tam bir hafta sürecek olan bu kampanya, 3 Aralık 2020 Perşembe günü TSİ 21:00 sıralarında sona erecek. Buradan ulaşabileceğiniz sayfada, kampanya dahilindeki oyunlar için % 10 ile % 90 arasında değişen oranda indirimlerin yapıldığını görebiliyoruz. Aralarında seçim yapabileceğiniz toplamda iki yüz elli iki kadar oyun var ve belirlenen oranlara göre indikleri fiyatlar ile dikkat çeken oyunlar şöyle: