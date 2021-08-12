30 TL değerindeki haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu indirmeye açıldı. Açık dünya oynanış sunan Rol Yapma Oyunu türünden hoşlanıyorsanız, yeni oyun sizi bir hayli ihya edecektir. Detaylar haberimizde.

Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Rebel Galaxy

Epic Games bu hafta kullanıcılara Rebel Galaxy oyununu sunuyor. Bu oyun ilk olarak 2019 yılının Haziran ayında ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Eğer o fırsatı kaçırmışsanız, bu sizin için ikinci bir şans olacak. Bir hafta sürenizin olduğu oyun ile ilgili detaylar için aşağıya göz atabilirisiniz.

Rebel Galaxy

Double Damage Games tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Rebel Galaxy, çoklu-oyuncu desteği olmayan Vahşi Batı tarzında uzay macerası sunan bir oyun olarak 2015 yılının Ekim ayında satışa sunulmuştu.

Son derece güçlü bir uzay gemisinin kumandanı rolünde olacağız oyunda, rastgele oluşturulan evrende korsanlarla çatışmalar yapacağınız, keşfe çıkacağınız, savaş gemisi enkazlarını ve göktaşlarını işe yarar şeyler için araştıracağınız ve ganimetler keşfedeceğiniz bir yapı üzerine kurulu.

Her ne kadar temelde bir hikayesi olsa da kendi yolunuzu kendiniz çizebileceğinizi söyleyelim. Yani iyi niyetli bir tutum sergilemek, üçkağıtçı bir uzay tüccarı olmak, güce aç bir korsan olmak veya ortaya karışık takılmak arasında tercih yapabilmeniz mümkün olacak. Oyun boyunca kazandığınız krediler ile daha büyük ve daha güçlü bir gemi de alabilirsiniz. Aldığınız geminizi de daha güçlü silahlarla donatabilir ve daha savunmalı hale getirebilirsiniz.

Eğer yapısı itibarıyla Rebel Galaxy ilginizi çekmiş ise, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sahip olabileceksiniz. Sonrasında ise Void Bastards ve Yooka-Laylee oyunları için gün saymaya başlayabilirsiniz.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.