Amerika menşeli yayıncı, kütüphanelerimizi şenlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü itibarıyla başlayan ve her gün bir oyun olmak üzere yılbaşına kadar toplamda on beş oyun hediye etme müjdesi veren Epic Games Store, 17 TL değerindeki bir oyunu ücretsiz yaptı. Detaylar haberimizde.

17 TL Değerindeki Oyun, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Eğer simülasyon, strateji ve üs kurma türü oyunlardan hoşlanıyorsanız, Defense Grid: The Awakening oyununu kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Oyunun detaylarını merak ediyorsanız, mağazaya geçmeden öncede haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Defense Grid: The Awakening

Konusuna göre düşman ordusu bir istila gerçekleştiriyor ve üssün savunması ise size kalıyor. Yapmanız gereken ise stratejik noktalara savunma kuleleri inşa ederek, gelen saldırıları savuşturmak olacak. Her bir kulenin farklı özellikleri ve saldırıları olduğu için hangisini nerede kullanacağınız tamamıyla size kalmış olacak.

Sekiz saatlik bir ana senaryo modu bulunan oyunda, her birinde farklı yolların ve buna bağlı olarak da farklı savunma kulesi inşa etme noktalarının bulunduğu ve gittikçe zorlaşan yirmi bölüm bulunuyor. Her bir bölümde de savunma hattınızı aşmak için farklı yaklaşımlarda bulunacak olan on beş farklı düşman türü ile mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Bu bağlamda, üç kademeli olarak geliştirme yapabileceğiniz on farklı savunma kulesi türü var. Bu kulelerin her biri görüş hattı ve balistik mermi yolu olmak üzere farklı özellikleri ile birbirlerinden ayrılıyorlar. Mesela bir tanesi yanındaki diğer kuleyi güçlendirecek iken bir başkası ise etkili bir saldırı başlatan arka savunma görevi görebilecek. Her bir bölüm içerisinde gösterdiğiniz performansa göre en aşağı bronz madalya kazanıyorsunuz. Ne var ki yan hedefleri de yerine getirerek gümüş veya altın madalya da kazanabiliyorsunuz.

Eğer Defense Grid: The Awakening hoşunuza gitmişse, buradan yarın TSİ 19:00’a kadar kütüphanenize ekleyin. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak ve istediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

Son olarak, yakın bir zaman önce Epic Games Store üzerinden verilecek olan oyunların yeni bir listesi sızdırılmıştı. Şimdiye kadar verilen oyunlara baktığımızda, liste ile tam olarak uyuştuğunu görebiliyoruz. Buna göre de yarın verilecek olan sıradaki ücretsiz oyunun kapak resmi için yeşil bir renk kullanılmış. Yayınlanan listeye bakılırsa bu oyun, büyük ihtimalle Alien: Isolation olacak.