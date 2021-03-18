Epic Games Store, Sosyal Özellikler Kazanacak: İşte Detaylar!

Epic Games Store sosyal özellikler ile gelişmeye devam edecek. İnternet sayfası üzerinden yeni bir açıklama yapan Epic Games, yeni eklenecek olan özellikleri detaylandırdı. İşte o özellikler!

Epic Games Store, 2018 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmişti. İlk günden ücretsiz oyunlar vermesiyle dikkatleri üstüne çeken dijital mağaza, Steam için doğrudan bir rakip olduğu için eksikleri yüzünden eleştirilmişti. Ne var ki zaman içerisinde Epic Games tarafından atılan adımlar ile bu eksikleri adım adım gideriliyor. Mesela Spotify, başarım ve mod desteği, iki aşamalı doğrulama, istek listesi özelliği ve dahası dijital mağaza oyuncuların gözündeki değerini bir kat daha arttırmıştı.

Ne var ki halen giderilmesi gereken birçok eksiğin olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Amerika menşeli yayıncı, geçtiğimiz yılı genel olarak inceleme altına aldıklarını ve yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtmişlerdi.

Bugün ise resmi internet sayfası üzerinden yapılan kapsamlı bir paylaşım ile Epic Games Store için bu ay içerisinde hayata geçirilecek olan yeni özellikleri ortaya çıkarttı. Buna göre, kullanıcılar arası sosyal etkileşimin arttırılması hedefleniyor. Bu bağlamda da, ‘Gelişmiş Arama’, ‘Oyuncu Kartları’ ve ‘Rahatsız Etmeyin’ özelliği eklenecek iken, ilerleyen süreçte de ‘Gruplar’ planlanıyor.

Epic Games Store Sosyal Özellikler Detayları

Öncelikle Gelişmiş Arama özelliği ile daha etkili aramalar yapabilmek mümkün olacak. Öyle ki, geliştirilmiş olan arama sorgusu sayesinde, bir kullanıcı ile ilgili olarak olası ortak arkadaşlarınızın da görüntülendiği eşleşme sonuçlarına ulaşabileceksiniz. Bunun yanı sıra, bekleyen bir oyun davetiniz varsa Katıl düğmesi ile başlatabilmeniz mümkün olacak.

Oyuncu Kartları özelliğinde, Sosyal Panel’de bir arkadaşınızın üzerine tıkladığınızda o arkadaşınızın kartı açılacak. Buradan arkadaşlığınızı yönetebilmeniz ve varsa ortak arkadaşlarınızı görüntülemek mümkün olacak. İlerleyen zamanlarda arkadaşınızın grubuna katılmak, grup daveti atabilmek ve kendi Oyuncu Kartı’nızı özelleştirebilmeniz de mümkün olacak. Hazır Sosyal Panel’in lafı geçmişken, küçültülmüş görünümün de sağlanacağı söyleniyor. Yani artık yeni bir pencere açmadan Epic Games Launcher ile entegre edilmiş bir Sosyal Panel bizleri bekleyecek.

Rahatsız Etmeyin özelliği ise aslında genel kullanımı itibarıyla anlaşılır olacak. Durumunuzu buna çevirdiğinizde, oyun oynarken herhangi bir oyun daveti veya arkadaşlık istekleri gibi bildirimler o anda görüntülenmeyecek.

Son olarak, şu an için ne zaman hayata geçirileceğine dair bir şey söylenmemiş olsa da Gruplar da Epic Games Store bünyesine dahil edilecek. Bu, arkadaşlarınız ile haberleşmek için üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyaç duymaktan vazgeçeceğiniz anlamına geliyor. Steam uygulamasındakine benzer olarak arkadaşlarınız ile gruplar kurarak, tercihen konuşarak veya yazışarak haberleşmenize olanak tanıyacak.