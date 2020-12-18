Epic Games Store’a Spotify Eklendi!

Oyun sektörünün önemli isimlerinden Epic Games, dijital uygulama mağazası Epic Games Store’a Spotify isimli dijital müzik servisinin uygulamasını ekledi. Şirketin hamlesi, teknoloji devi Apple’la sürmekte olan gerilimli ilişkisinin bir fitili olarak görüldü. Şirketin yaptığı açıklamalara göre uygulama mağazasına eklenen tek uygulama popüler dijital müzik hizmetinin uygulaması ile sınırlı kalmayacak. İlerleyen günlerde Apple’ın uygulama mağazası App Store’da yer alan birçok uygulama Epic’in dijital uygulama mağazasında da yer alacak.

Spotify Şimdi Epic Games Store’dan İndirilebilir

Epic’in dijital uygulama mağazasını kullanan kişiler artık dijital müzik servisinin uygulamasını uygulama mağazasından indirebiliyor. İnternet kullanıcılarının herhangi bir işlemde bulunurken milyonlarca ücretsiz şarkının içerisinden birini seçerek dinlemeye başlaması, dünyaca popüler müziklerin ritmi çevresinde dolaşmak isteyenlere olanak vermesi, son çıkan müzik ve podcastleri doğrudan kullanıcılarla buluşturan müzik uygulamasını şimdi Epic’in uygulama mağazasından indirebilirsiniz.

Epic’in adımı ne kadar mantıklı olsa da stratejisindeki ani değişiklik biraz kafa karıştırıcı bulundu. Polygon tarafından aktarılan bilgilere göre Epic ile dijital müzik servisinin herhangi bir anlaşması bulunmuyor. Şirket, Apple’ın uygulama geliştiricilerinden aldığı gibi dijital müzik uygulamasından herhangi bir şekilde komisyon ücreti almıyor. Aynı bilgilere göre premium aboneliklerden de herhangi bir pay istemiyor.

Bu hareket çoğu kullanıcı için Epic ve Apple arasında uzun zamandır devam eden gerilimin daha da büyümesine yol açacakmış gibi görünüyor. Epic, 2020 yılının başlarında teknoloji devinin uygulama içi satın alımlardan %30’luk bir kesinti yapma uygulamasına karşı çıkmış ve popüler battle royale oyununa kendi ödeme sistemini eklemişti. Bunun sonucunda ise iki şirket arasında bir tartışma başlamıştı. Apple, battle royale türündeki video oyunu Fortnite’ı App Store’dan kaldırarak dava sürecinin başlamasına neden olmuştu.

iOS, Android gibi bir işletim sistemi olmadığı için iOS’taki Fortnite oyuncuları güncelleme alamamış veya video oyununun yanlışlıkla silinmesi ile video oyununu oynayamaz hale gelmişti. Epic, oyuncuların mağduriyetini gidermek için dava sürecini başlatmış olsa da App Store’un geliştiriciler ile yaptığı anlaşma gereğince davalı konumunda yer alan Apple haklı bulunmuştu. Kullanıcılar ise Epic’in şimdiki hamlesini Apple’ın pazar payını azaltmak istemesine bağlıyor.