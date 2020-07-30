Bu Hafta Epic Games Store, Üç Ücretsiz Oyun Dağıtıyor

Epic Games, ücretsiz oyun dağıtımına son sürat ile devam ediyor. Bu hafta, Epic Games Store üç ücretsiz oyun ile kütüphanemizi daha da genişletiyor. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu ise şimdilik Wilmot's Warehouse olarak belirlenmiş. Ancak sonradan başka bir oyun ile değiştirilebileceği gibi, yanında başka bir oyun daha ücretsiz olarak verilecek olabilir.

Epic Games Store Üç Ücretsiz Oyun Veriyor

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru ile 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Sworcery EP, mağaza üzerinden ücretsiz olarak bir hafta süreyle indirilebilecek. Eğer Roguelite, Roguelike, platform ve macera türü oyunlardan hoşlanıyorsunuz, bu haftanın oyunlarını kaçırmayın. Detayları ise aşağıda sizi bekliyor.

20XX

20XX, Mega Man serisini seven oyuncuların hoşlanabileceği tarzda bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli değişen bölüm boyunca ilerleyecek, yeni güçler kazanacak ve güçlü kilit düşmanlar ile savaşacaksınız. Tüm bunları yapmaktaki amacınız ise insanlığı bir kez daha kurtarmak olacak.

Epic Games Store ile Steam arasında çapraz platform desteğinin sunulduğu 20XX oyununu, arkadaşınız ile aynı makine veya internet üzerinden kooperatif olarak da oynayabiliyorsunuz.

Barony

Ultima Underworld, System Shock ve Daggerfall gibi Rol Yapma Oyunu klasiklerini anımsatan birinci kişi bakış açısı oyunu Barony, tercihen tek kişi veya kooperatif çok oyunculu desteğiyle oynanabiliyor. Doğaüstü şeytani güçleri ortadan kaldırmak için atılacağınız zorlu maceranızda, bir yandan da gizli hazineleri toplayacak ve güçlü büyüler kullanacaksınız.

Superbrothers: Sword & Sworcery EP

Superbrothers: Sword & Sworcery EP, görsel ve işitsel tarzda ve keşif elementleri barındıran bir aksiyon-macera oyunu oluyor. The Scythian isimli bir keşişe rehberlik edeceğiniz hikaye boyunca, etrafta gezerek, zaman zaman karşınıza çıkan düşmanlar ile mücadele ederek ve mistik müzikal bulmacaları çözerek, karakterinizin hikayesini tamamlamaya çalışacaksınız.

Eğer bu oyunlardan birisi veya her ikisi de hoşunuza gitmişse, 6 Ağustos 2020 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz gerekecek. Kalıcı olarak sahip olmak için bir defa eklemeniz yeterli olacak.