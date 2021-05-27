Epic Games, Popüler Bir Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz Yaptı!

Bildiğiniz gibi Epic Games Store, faaliyete geçtiği ilk günden bu yana kullanıcılarını ücretsiz oyunlar ile sevindiriyor. Bu, bir zamana kadar iki haftada bir oyun olur iken artık haftalık olarak bir veya duruma göre daha fazla oyunu içerir oldu. Bu hafta ise popüler bir oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Among Us da bir hafta süreyle ücretsiz olarak indirilebilecek.

Hatırlayacağınız üzere bu ve geçtiğimiz hafta verilen oyunun ne olacağı bize gösterilmemiş, sadece GİZEMLİ OYUN olarak listelenmişti. Artık kalıcı bir durum mudur bilmiyoruz, ama bizleri hayli merak ettirdiği ve olası bir sızıntıyı veya beklenmedik kazayı kovaladığımız bir gerçek. Malum geçmişte böylesi bir durum olduğunda, arkasından bomba gibi oyunun çıktığını görmüştük. Mesela GTA 5 gibi. Geçtiğimiz hafta NBA 2K21 verilmiş iken, bu hafta ise Among Us indireceğimiz yeni ücretsiz oyun olacak.

Popüler Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz: Among Us!

Bir uzay gemisi (The Skeld), bir karargah binası (Mira HQ) veya bir gezegen üssü olarak bilinen Polus’da geçen oyunda, mürettebat arkadaşları elektrikli yeniden kablolama ve yakıt doldurma gibi hayati önem taşıyan sistemler üzerinde bakım çalışmalarından oluşan mini oyunlar formatında harita üzerinde tamamlayabilecekleri görevler üstleniyor. Sahtekarlara da mürettebat arkadaşlarıyla uyum sağlamak, harita sistemlerini sabote etmek, havalandırma deliklerini geçmek, diğer Sahtekarları ortaya çıkarmak ve mürettebat arkadaşlarını öldürmek için sahte bir görev listesi veriliyor.

Ölen oyuncu hayalet olup, duvarlardan geçebiliyor. Ne var ki buna karşılık olarak, oyunun geçtiği dünya ile girdiği etkileşimde birçok kısıtlama oluyor. Buna ek olarak, sadece diğer hayaletler tarafından görülebiliyor.

Her oyuncunun sınırlı bir görüş konisi var. Bu da oyuncuların kuş bakışı kamera açısına rağmen tüm alanı, oyuncuları görmelerini engelliyor. Mürettebatlar öldürülmeden tüm görevleri tamamlayarak veya tüm sahtekarları bularak ya da etkisiz hale getirerek kazanan taraf oluyor. Sahtekarların kazanan taraf olabilmeleri için, sahtekarlarla mürettebat arkadaşlarının sayısı aynı olacak şekilde veya sabotaj geri sayımı bitecek şekilde yeterli sayıda mürettebat öldürmesi gerekiyor. Hayaletlerin amacı ise, sırasıyla mürettebat ve sahtekar hayaletleri için görevleri tamamlayarak veya sabotajlar yaparak yaşayan takım arkadaşlarına yardım etmek.

Eğer Among Us ilginizi çekmişse ve kütüphanenizde bu oyuna da yer vermek isterseniz, 3 Haziran 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta hangi oyunun verileceği şu an için bilinmemekle birlikte, yine sadece GİZEMLİ OYUN olarak belirtilmiş.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.