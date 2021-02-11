Epic Games Store Ücretsiz Oyunu İndirmeye Açıldı: Hemen İndirin!

PC oyuncuların Steam sonrasındaki gözdesi olan Epic Games Store ücretsiz oyun sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru bağlamında Halcyon 6: Starbase Commander ücretsiz olarak indirmeye açıldı. Önümüzdeki hafta ise Absolute Drift ve RAGE 2 oyunlarını ücretsiz indirebileceksiniz. Detaylar haberimizde.

Önümüzdeki hafta boyunca dağıtılacak olan ücretsiz Epic Games Store oyunu, Massive Damage tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmıştı. 2016 yılında satışa sunulmuş olan Halcyon 6: Starbase Commander, Rol Yapma Oyunu, Strateji ve Simülasyon türlerinin bir araya geldiği bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Epic Games Store Ücretsiz Oyunu Halcyon 6: Starbase Commander Detayları

Hikayeye göre Terran uzayının sınırında Halcyon 6 isimli, öncül bir ırk tarafından terk edilmiş olan bir yıldız üssü bulunuyor. Sizin göreviniz ise bu yıldız üssünü almak ve yeniden inşa etmek olacak. Gizemli bir uzaylı gücü gezegenimize doğru ilerliyor iken Yeni Terran Federasyonu için yeni ittifaklar sağlamak, yeni teknolojileri araştırmak ve gizemli uzaylı gücünün istilasını engellemek için bir çözüm yolu bulmak adına yıldız üssü Halcyon 6, oldukça önemli bir rol oynayacak.

Oynanışta taktiksel gemi ve kara savaşlarının sizleri beklediği oyunda, kaynaklarınızı kullanarak üs kurup üretim ve teknolojik olanaklarını geliştirecek veya gemileriniz ile destek kuvvet sağlayarak bölgeyi kontrol altına almaya çalışacaksınız. Ayrıca düşman tehdidine karşı ayakta kalabilmek için filolarınızı görev yapmaları veya ek kaynak sağlamaları için yakınlardaki yıldız kümelerine göndererek keşif yapabiliyorsunuz.

Daha önceden verilen ücretsiz Epic Games Store oyunları gibi Halcyon 6: Starbase Commander da bir hafta süreyle mağazadan ücretsiz olarak indirilebilecek. Eğer hoşunuza gitmişse, buradan 18 Şubat 2021 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kalıcı olarak sahip olmak için bir defa eklemeniz yeterli olacaktır.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.

Epic Games Store İlkbahar Vitrin İndirimi Başladı!

Bugün ayrıca mağaza üzerinde yeni bir indirim kampanyası da başladı. İlkbahar Vitrin İndirimi adı altında başlayan kampanya, 25 Şubat 2021 Perşembe günü TSİ 19:00 sıralarında sona erecek. % 10 ile % 85 arasında değişen oranda birçok farklı oyun uygun fiyatlara inmiş durumda sizi bekliyor. Buradan ulaşabileceğiniz sayfada dikkat çekenlerden birkaçı ise şöyle: