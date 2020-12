Epic Games Store Yeni Ücretsiz Oyununu Yayınlandı: Hemen İndirin!

Epic Games Store yeni ücretsiz oyununu kullanıcıların beğenisine sundu. Araştırma yönü güçlü macera oyunlarından hoşlanıyorsanız, Nights in the Woods oyununu hemen kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Detaylar haberimizde.

Epic Games Store Yeni Ücretsiz Oyunu, Night in the Woods

Infinite Fall tarafından geliştirilen ve Finji tarafından yayınlanan Nights in the Woods, bağımsız oyunlar arasından bir anda sıyrılmış ve 2017 yılının en çok oynanmış olan oyunlarından bir tanesi olmuştu. Kendine has görselliğinin yanı sıra içinde bulunduğumuz şirin ama bir o kadar da tanıdık evreni ile başarılı bir hikayeye de sahip olunca bir anda sivrilen yapım, birçok ödüle de layık görülmüştü.

Hikaye, Mae Borowski isimli bir karakterin başından geçenleri anlatıyor. Yaşadığı küçük kasabayı üniversite okumak için terk ediyor karakterimiz, ama bir süre sonra devam edemeyeceğini anlıyor ve geri dönüş yapıyor. Amaçsız yaşamına kaldığı yerden devam etmeyi ve geride bıraktığı arkadaşları ile yeniden bağlantı kurmayı istiyor olsa da, ne yazık ki hiçbir şey eskisi gibi değildir. Arkadaşlarının büyüyüp değişmiş olmaları bir yana, artık akşam olduğunda da tuhaf olaylar yaşanmaya başlamıştır.

Nights in the Woods, canlı bir dünyada yapılacak bir sürü şey ve ilerleyişiniz boyunca etkileşime girebileceğiniz birçok karakter ile araştırma, hikaye ve karaktere odaklı bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Geride bıraktığınız hayatın döndüğünüzde ne hale geldiğini sorgulayarak devam ettiğiniz Nights in the Woods, kasabanın içerisinde yaşanan garip olaylar, sizi hiç aklınıza gelmeyecek yerlere sürükleyen kazalar ve buna benzer şeylerle sürüp gidiyor.

Hikayeyi ve keşif duygusunu üst seviyede aktarmayı başaran ve The Independent Games Festival kapsamında da En İyi Bağımsız Oyun ödülüne aday gösterilen oyunu, yarın TSİ 19:00’a kadar buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Önceki seferlerde de olduğu gibi, kalıcı olarak sahip olmak için bir defa eklemeniz yeterli. Yarının ücretsiz oyunu ise Stranded Deep olacakmış gibi görünüyor.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.