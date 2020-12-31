RYO Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Epic Games daha önceden ücretsiz olarak sunduğu bazı oyunlar için ikinci bir şans daha tanıyabiliyor. Haliyle ilk fırsatı kaçırmışsanız, sonradan tekrar yakalayabiliyorsunuz. Torchlight 2 de bunlardan bir tanesi. Temmuz ayı içerisinde kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmuş olan oyun, bugün bir kez daha sunuldu. Eğer Rol Yapma Oyunu türüne ilginiz varsa, Epic Games Store'da ücretsiz dağıtılan Torchlight 2’ye sahip olma fırsatını kaçırmayın.

Epic Games Store'da Ücretsiz Dağıtılan Torchlight 2 Detayları

Hikaye, oyuna adını veren kasabanın ilk oyundan tanıdığımız Alchemist tarafından yıkılması ile başlıyor. Siz ise bu yıkım sonrası, kendisini çılgına çeviren hastalığı için çözüm arayışında olan Alchemist’in peşinden gitmek üzere yola çıkıyorsunuz.

Ana senaryosunun dışında çok oyunculu mod desteği de bulunan oyunda, Berserker, Embermage, Engineer ve Outlander olmak üzere dört sınıf var. Her bir sınıfında aralarından seçim yapabileceğiniz ve özelleştirmeyi etkin hale getirecek üç yetenek ağacı bulunuyor.

Oynanış olarak Torchlight 2, aynı orijinal oyun ile aynı temel oynanışı sunuyor. Rastgele yaratılmış zindanları araştırıyor ve deneyim ve yağma için farklı tipteki canavarlar ile cebelleşiyorsunuz. Ne var ki ikinci oyun, birden fazla merkez kasaba ile keşfedilmeyi bekleyen devasa bir Vilderan diyarı ve daha uzun bir senaryo da sunuyor. Diğer bazı yenilikler ise günün zamanının değişmesi, hava koşullar ve yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, bazı silahlar ve zırhlar belirli sınıflara özgü, cinsiyet, yüz, saç stili ve rengi olmak üzere karakterinizi özelleştirebiliyor oluşunuz olarak sıralanıyorlar. Runic Games stüdyosu Torchlight II oyununda mod desteği, New Game+, evcil hayvan ve balık tutma gibi özellikler de sunuyor.

Eğer Torchlight 2 genel olarak ilginizi çekmişse, buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Yarın TSİ 19:00'dan önce ekleyin ve böylece kalıcı olarak sizin olacak. Epic Games tarafından bu yıl verilecek son ücretsiz oyun ise yarın itibarıyla Jurassic World Evolution olacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.