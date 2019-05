Epic Games Store'un Sıradaki Ücretsiz Oyunu RIME Oldu

Epic Games, çevrimiçi mağazası Epic Games Store üzerinden sırasıyla yeni ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Açılışın Subnautica ile yapıldığı ücretsiz oyun sistemi, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, JackBox Party Pack, The Witness ve Transistor gibi kaliteli oyunları bizlerle buluşturmuştu. Epic Games Store kullanıcılarıyla buluşan sıradaki oyun da RIME oldu.

Tequila Works tarafından geliştirilen RIME, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 2017 yılında satışa sunulmuştu. Görsel sunumu ile bizlere The Last Guardian oyununu anımasatan oyunda, tilki biçiminde ruhun rehberliğinde gizemli adada araştırma yapan küçük bir çocuğun başından geçenler anlatılıyor. Beş büyük bölüm boyunca bulmacaları çözerek yolumuzu açacağımız senaryoya göre nihai amacımız ise oldukça sıkı bir şekilde saklanan gizemi ortaya çıkarmak.

Oldukça sanatsal bir sunuma sahip olan oyunun büyük ölçüde beğenildiğini söyleyelim. Metacritic sitesi üzerindeki PC ortalaması 78 / 100, PlayStation 4 ortalaması 80 / 100 ve Xbox One ortalaması ise 82 / 100. Eğer bulmacaların ağırlıkta olduğu oyunları seviyorsanız, RIME oyununa da bir şans vermenizi öneriyoruz.

30 Mayıs 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyunun sayfasına şuradan ulaşabilirsiniz.