Epic Games Store'un Ücretsiz Farming Simulator 19 Fırsatını Kaçırmayın

Epic Games, bu hafta Farming Simulator 19 oyununu ücretsiz olarak dağıtıyor. Simülasyon oyunlarının meraklısıysanız kaçırmayın. Önümüzdeki hafta ise Carcassonne, Ticket to Ride ve Pandemic olmak üzere üç oyun birden ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulacak.

Farming Simulator 19

Giants Software tarafından geliştirilen ve Focus Home Entertainment tarafından da yayınlanan Farming Simulator 19, 2018 yılının Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Yeni çiftçilik aktiviteleri, hasat edilecek ekinler ve bakılacak hayvanlar ile dolu Amerika ve Avrupa bölgelerinde, John Deere dahil üç yüzden fazla aracı kullanarak kendi çiftliğinizi oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Oyunu ister tek başınıza, isterseniz de kooperatif ve çok oyunculu mod desteği sayesinde arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Bu sayede çiftliğinizi daha da genişletebiliyorsunuz. Ayrıca oyuncu topluluğu tarafından oluşturulan modları deneyerek oyunun başınında keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

Eğer Farming Simulator 19 ilginizi çekmişse, 6 Şubat 2020 Perşembe günü 18:59'a kadar oyunu buradan Epic Games Store kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Sonrasında oyun kalıcı olarak sizin olacak.