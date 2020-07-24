Epic Games Store Yaz İndirimleri Başladı

Ücretsiz oyun dağıtma işini bir gelenek haline getiren dijital oyun mağazası Epic Games Store'da bugün itibarıyla yaz indirimleri başladı. Yaz indirimleri ile birlikte dijital oyun mağazasında çok sayıda video oyunu, indirilebilir içerikler ve özel sürümler %75'e varan indirime girdi. Epic Games Store yaz indirimleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Epic Games Store Yaz İndirimleri Neler Sunuyor?

25 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında Steam yaz indirimleri gerçekleşmişti ve yüzlerce video oyunu, indirilebilir içerikler ve özel sürümler indirime girmişti. Steam'in rakibi Epic Games Store'da da bugün itibarıyla yaz indirimleri başladı. Peki, Epic Games Store'da başlayan yaz indirimlerinde hangi oyunlar indirime girdi?

Epic Games Store'da başlayan yaz indirimleri kapsamında Assassin's Creed Oddsey, %67 indirim ile birlikte 269 TL'den 88,77 TL'ye düştü. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Control, %50 indirim ile bilrikte 99 TL'den 49,50 TL'ye düştü. Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry 5 ise standart sürüm fiyatı %85 indirim ile birlikte 309 TL'den 46,35 TL'ye düştü.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital oyun mağazası Epic Games Store'da başlayan yaz indirimleri kapsamında indirime giren video oyunlarının bazıları şu şekilde:

Far Cry Primal, %80 indirim ile birlikte 259 TL'den 51,80 TL'ye düştü.

The Crew 2, %75 indirim ile birlikte 225 TL'den 56,25 TL'ye düştü.

Watch Dogs 2, %80 indirim ile birlikte 269 TL'den 53,80 TL'ye düştü.

Metro Exodus, %55 indirim ile birlikte 249 TL'den 112,05 TL'ye düştü.

Slime Rancher, %65 indirim ile birlikte 31 TL'den 10,85 TL'ye düştü.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, %70 indirim ile birlikte 225 TL'den 67,50 TL'ye düştü.

Journey, %33 indirim ile birlikte 19 TL'den 12,73 TL'ye düştü.

Vampyr, %70 indirim ile birlikte 180 TL'den 54 TL'ye düştü.

South Park: The Stick of Truth, %75 indirim ile birlikte 135 TL'den 33,75 TL'ye düştü.

Gone Home, %50 indirim ile birlikte 25 TL'den 12,50 TL'ye düştü.

Epic Games Store'daki indirimler 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Epic Games Store'un yaz indirimleri kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Epic Games Store'da yer alan indirimler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.