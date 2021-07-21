Epic Games Store Baştan Aşağı Yenileniyor

Epic Games Store'a eklenecek bir dizi yeni özellik açıklandı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre dijital oyun mağazasının tasarımı baştan aşağı yenilenecek. Gerçekleşecek güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyiminni en üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

Epic Games Store Tasarımı Güncelleniyor

Epic Games Store isimli dijital oyun mağazası 2018 yılının aralık ayından itibaren hizmet vermeye başladı. Epic Games isimli şirket tarafından hizmete sunulan dijital oyun mağazası, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunarak oyuncuların gönlünde taht kurmayı başardı.

Şirket, oyun mağazasında önemli bir değişiklik yapmak için kollarını sıvadı. Oyun mağazasına ilk olarak önizleme özelliği eklenecek. Böylece mağaza üzerinden oyunlar hakkında bilgi edinmek için imleci oyunun ismine götürmeniz yeterli olacak.

Açılan pencere üzerinden oyunun ismi, içeriği, fiyatı görünecek. Ayrıca bu pencere üzerinden oyunu sepete ekleyebileceksinz. Şu anda oyun hakkında bilgi almak ve satın alma işlemini gerçekleştirmek için oyunun sayfasına gitmek gerekiyor.

Epic Games'in eleştirilere maruz kaldığı bir diğer kısım ise profil sayfasıydı. Çok yakında yayımlanacak güncelleme ile birlikte profil sayfası yenilenecek. Arkadaşlar, kazanılan başarımlar, seviye, kütüphanedeki oyun sayısı gibi genel bilgilere profil sayfası üzerinden kolay ve pratik bir şekilde göz atılabilecek.

Dijital oyun mağazasının tasarımını değiştirecek olan güncellemenin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor. Epic Games'in oyun mağazasının yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapılan değişiklikler kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşır mı? Güncelleme ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ücretsiz Epic Games Oyunlarını Kaçırmayın

Bu hafta Offworld Trading Company ve Obduction isimli yapımlar kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bulmaca ögelerini seven oyunculara hitap eden Obduction isimli yapımda araştırma ve keşif yapmak gerekiyor. Cyan Inc. tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu, 24 Ağustos 2016 tarihinde çıkmıştı.

Mohawk Games tarafından geliştirilen ve Stardock Entertainment tarafından yayımlanan Offworld Trading Company, gerçek zamanlı strateji oyunlarını sevenl oyunculara hitap ediyor. Başarılı video oyunu, 2016 yılında çıkışını gerçekleştirmişti.

Epic Games tarafından sunulan ücretsiz oyunları 22 Temmuz 2021 Perşembe günü TSİ 18.00'e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.