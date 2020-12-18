Epic Games Store Yılbaşı Tatili Kampanyası Başladı!

Yıl sonu yaklaşıyor. İki haftadan az bir süre sonra 2020’ye veda etmiş ve 2021’e merhaba demiş olacağız. Bununla bağlantılı olarak yılbaşı öncesinde yeni yılın gelişini kutlamak amacıyla bir indirim dönemi oluyor ve bu süreçte, birçok sektördeki bazı ürünler kısmen alınabilir ve bazı ürünler de ‘almayanı dövüyorlar’ diyebileceğimiz seviyelere inebiliyor. Dijital PC oyunu satış mağazalarından biri olan Epic Games Store Yılbaşı Tatili Kampanyası da yakın bir zaman önce başladı.

Epic Games Store Yılbaşı Tatili Kampanyası Neler Sunuyor?

Dün itibarıyla başlayan indirim kampanyası, 7 Ocak 2020 Perşembe günü TSİ 19:00 sıralarında sona erecek. Buradan ulaşabileceğiniz kampanya sayfasında, aralarında Watch Dogs: Legion, Star Wars: Squadrons, Immortals: Fenyx Rising, Godfall ve Death Stranding gibi büyük bombaların da olduğu iki yüz altmış kadar oyun, % 10 ile % 90 arasında değişen tasarruflar ile oyuncuları bekliyor. Bizler ise sizler için Yılbaşı Tatili İndirimi 2020 kapsamında dikkat çeken oyunlardan birkaçını aşağıda listeleyelim istedik.

Immortals Fenyx Rising (180,23 TL)

Watch Dogs: Legion (180,23 TL)

Amnesia: Rebirth (39,2 TL)

Star Wars: Squadrons (167,99 TL)

Mafia: Definitive Edition (194,25 TL)

Assassin's Creed II Deluxe Edition (13,49 TL)

Crysis Remastered (80,39 TL)

Hitman - Yılın Oyunu Sürümü (65 TL)

WRC 9 FIA World Rally Championship (121,8 TL)

A Total War Saga: Troy (172 TL)

Death Stranding (199.50 TL)

Desperados III (109,37 TL)

Saints Row: The Third Remastered (174,3 TL)

Grand Theft Auto V (84,5 TL)

Borderlands: The Handsome Collection (32,25 TL)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (22,5 TL)

Star Wars Jedi: Fallen Order (159,6 TL)

The Outer Worlds (154,5 TL)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (67,25 TL)

Close To The Sun (14,4 TL)

Epic Games Store, bu indirimlerin haricinde oyunculara ekstradan 60 TL değerinde Epic Kuponu da sunuyor. En geç 7 Ocak 2021 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar geçerliliği olacak bu kuponu almak ise oldukça kolay olacak. Öyle ki, Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, EPIC GAMES KUPONUMU AL düğmesine basmanız yeterli. Ne var ki bu kuponu kullanabilmek için, seçtiğiniz oyunun değerinin 79.99 TL ve üstü olması gerekiyor. Yılbaşı Tatili İndirimi 2020 ise bu kuponu kullanmak için oldukça uygun bir fırsat olabilir.