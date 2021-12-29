30 Aralık'ta Verilecek Epic Games Ücretsiz Oyun Belli Oldu

Epic Games ücretsiz oyun kampanyası, yılı oyuncular için büyük bir sürpriz ile kapatmayı planlıyor olabilir. Yeni bir sızıntıya göre şirket, 30 Aralık'ta Tomb Raider hayranlarının mutluluktan yerinde duramayacağı bir sürpriz yapabilir.

Sızıntı, Epic Games'in yılbaşı kutlamasının bir parçası olarak Epic Games Store'da dağıtılacak son oyunun Square Enix'in Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy'sinden başkası olmayacağını ortaya koyuyor.

Epic Games Store sadece birkaç sene önce oyuncuların karşısına çıktı. Oyuncuları yakalamak için ücretsiz oyun kampanyalarını düzenli olarak sürdürdü. Şirketin oyun mağazasının en çok kullanıcı toplamasını sağlayan oyun ise Grand Theft Auto 5 (GTA V) oldu.

Görünüşe bakılacak olursa Epic için ücretsiz oyun dağıtımı bir tür gelenek haline geldi. Bunun daha ne kadar süreceği bilinmese de oyuncuların bu durumdan çok memnun olduğu söylenebilir. Yılbaşına özel olarak başlatılan kampanyanın sonu olacağı iddia edilen Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy de oyuncuların heyecanını arttırmak için yeterli görünüyor.

Epic Games Ücretsiz Oyun Kampanyası ile Büyük Kapanış Yapabilir

Ortaya atılan iddiaya göre Epic Games'in yılbaşına özel olarak başlattığı kampanya, şirketin 2021 yılı için büyük bir kapanış yapmasına yardımcı olacak. Crystal Dynamics tarafından geliştirilen, Square Enix tarafından yayımlanan Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, Lara Croft'u çarpıcı grafikler ve hikaye anlatımı ile modern dünyaya getiriyor.

İddia, Born-Ad2043 adlı kullanıcının Reddit'te yayımladığı ekran görüntüsü ile öne sürüldü. Yakın zamanda yayımlanan ve bulanık görünen ekran görüntüsü, daha önce çıkan oyunlara ve henüz çıkmamış oyunlara da yer vererek iddiayı güçlendirdi. Görüntü, Moving Out'un ücretsiz olduğuna ilişkin duyuru yapılmadan önce paylaşıldığı için iddia da arkasına böylece sağlam dayanak alıyor.

Peki, siz bu ekran görüntüsü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Epic Games ücretsiz oyun olarak Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy'yi verir mi? Epic Games'in 2021 yılının sonuna doğru büyük bir çıkış yaparak oyuncuları tıpkı Grand Theft Auto V dağıtırken olduğu gibi mutlu etmesi mümkün mü?

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