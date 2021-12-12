Epic Games 15 Adet Ücretsiz Oyun Verecek: İlk Oyun Belli Oldu!

Epic Games, 15 gün boyunca 15 adet ücretsiz oyun dağıtacak. Popüler video oyunu şirketinin bedava olarak sunacağı oyunlardan bir tanesi belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Epic Games Ücretsiz Oyun Sayısını Arttırıyor

Bedava oyunu vermeyi bir gelenek haline getiren Epic Games, 15 gün boyunca 15 adet yapımı ücretsiz olarak dağıtmaya hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz yılın aralık ayında da aynı etkinliği gerçekleştirmişti.

PlayStation Plus sızıntıları ile tanınan Dealabs isimli internet sitesi, etkinlik kapsamında dağıtılacak ilk oyunun Shenmue III olacağını ileri sürdü. İlk oyunun 16 Aralık tarihinde dağıtılacağı iddia edildi. Listenin tamamı ise henüz bilinmiyor.

YS Net tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayımlanan Shenmue III isimli video oyununun dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Açık dünya temasına sahip olan yapım, 19 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi.

Çin'de geçen başarılı yapım, babasının intikamını almak isteyen 18 yaşındaki Ryo Hazuki'nin hikayesini konu alıyor. Popüler Shenmue serisinin üçüncü oyununda Ryo Hazuki, babasının katilinin aradığı yapay eser Phoenix Aynası'nın gizemini çözmeye çalışır.

Shenmue 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64-bit gerekiyor)

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.40 GHz ya da daha iyisi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Steam üzerinden yayımlanan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya daha iyi bir ekran kartına sahip olması gerekiyor. İşlemci tarafında Intel Core i5-4460 3.40 GHz ya da daha iyi bir işlemci isteniyor. Bunlara ek olarak minimum ayarlar için 64 bit Windows 7/8/10 işletim sistemi ve 4 GB RAM'in de gerekli olduğunu belirtelim.

Epic Games yeni ücretsiz oyun kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket hangi oyunları bedava olarak sunacak? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.