Epic Games, Ücretsiz Oyun Programına Bu Yıl da Devam Edecek

Epic Games Store, 2018 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmişti. Sunduğu imkanlar ile kısa zamanda da epey iddialı hale gelmişti. Kullanıcılara sürekli ücretsiz oyunun verilmesinin de bunda etkisinin büyük olduğunu unutmamak lazım. Başlarda iki haftada bir oyun verilirken artık duruma göre her hafta bir veya iki oyun ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Epic Games, 2020 yılına girmeden önce Epic Games Store üzerinden on iki gün boyunca on iki oyunu ücretsiz olarak verdikten sonra, bu yıla da Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders II: Deathinitive Edition ve Steep ile bomba gibi bir başlangıç yapmıştı hatırlayacağınız üzere. Şu anda Sundered: Eldritch Sürümü ücretsiz olarak indirilebiliyor. Perşembe günü ise sıra Horace oyununa gelecek.

Peki Epic Games ücretsiz oyun vermeye daimi olarak devam mı edecek yoksa bir yerde "Yeter artık kardeşim!" mi diyecek? Henüz bununla ilgili bir açıklama yok ama en azından bu yıl kafamızın rahat olacağını biliyoruz. Amerika menşeli yayıncı, dijital oyun satış mağazası üzerinden yaptığı açıklama ile bu yıl boyunca haftalık ücretsiz oyun programına devam edileceğini müjdeledi. Yani kütüphaneniz yeni ücretsiz oyunlarla coşmaya devam edecek.

Bu duyurunun ardından, 2019 yılına dair genel istatistikler de paylaşıldı. Geçtiğimiz yılda, kayıtlı müşteri sayısı yüz milyonu aşmış. Yüz milyonun üstündeki bu kullanıcılar, toplamda $680 milyonu bulan alışverişler yapmışlar. Üçüncü parti PC oyunlarına ise $251 milyon gitmiş. Yalnız bu değere kuponlar, geliştiricilerin satışarından elde edilen karlar ve diğer promosyonlar dahil değil. Yıl boyunca ayrıca toplamda yetmiş üç ücretsiz oyun kullanıcıların beğenisine sunulmuş ve iki yüz milyondan fazla kullanıcı bu oyunları indirmiş. Verilen ücretsiz oyunların değerinin $1.455 civarı olduğu söyleniyor.

Son olarak, Epic Games şirketinin Instagram takipçi sayısı 2.3 milyon, Twitter takipçi sayısı 3.4 milyon ve Facebook takipçi sayısı da 644 bin.