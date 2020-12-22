Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu İndirmeye Açtı

Çoğu bilgisayar kullanıcısının yeni bir bilgisayar aldığında ilk yaptığı şeylerden bir tanesi, Epic Games Store hesabı açmak oluyor. Malumunuz Epic Games her hafta en az bir ücretsiz oyunu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Bağımsız oyunlardan büyük bütçeli AAA oyunlara kadar uzanan yelpaze ile yüzleri güldüren Amerika menşeli yayıncı, yılbaşı dönemine girmemizle birlikte yeni bir program açıklayarak son iki haftada her gün bir ücretsiz oyun vereceğini duyurmuştu. Dün itibarıyla sıradaki Epic Games ücretsiz oyunu indirmeye açıldı.

Görünüşe göre sizlerle paylaştığımız haberimizde bahsettiğimiz liste sızıntısı, büyük ihtimalle doğru çıkacak. Kısa bir süre önce, yeni ücretsiz Epic Games Store oyununun Alien: Isolation çıktı. Buna bakarak, geri kalan oyunlar da şimdiden belli olmuş olabilir mi? Bunu elbette ilerleyen günler gösterecek. Ancak öncesinde gelin hayatta kalma-korku türü oyunun detaylarına bir bakalım.

Yeni Epic Games Ücretsiz Oyunu Alien: Isolation Oldu!

The Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından 2014 yılında yayınlanan oyundaki olaylar, orijinal Alien filmi ile bağlantılı olarak gerçekleşiyor. 1979 yılındaki Alien filmindeki olayların on beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen Alien: Isolation oyununda, Ellen Ripley'in kızı ve artık bir Weyland-Yutani çalışanı olan Amanda Ripley'i yönetiyoruz.

Ana karakterimiz Amanda, ana karakterimiz annesinin on beş yıl önce ortadan kayboluşu üzerine bir araştırma yapıyor. Araştırması sırasında annesinin gemisi Nostromo ile ilgili uçuş kaydedicisinin Sevastopol içinde bulunduğunu öğreniyor. Oraya vardığında ise, annesinin kayboluşunun bilinmeyen bir tehdit ile bağlantılı olduğunu öğreniyor. Bu keşiften sonrası ise gizliliğin son derece büyük bir önem arz ettiği, korku dolu bir hayatta kalma mücadelesine dönüyor. Bu mücadeleniz esnasında, karşınıza çıkacak olan sistemlere izinsiz giriş yapacak, etrafta bulacağınız kaynakları toplayacak ve bu kaynakları kullanarak hem durumu kurtarmanıza hem de hayatta kalmanıza olanak sağlayacak eşyalar üretmek durumunda olacaksınız.

Eğer hayatta kalma-korku türünden keyif alıyorsanız, güçlü bir temsilci olan Ailen: Isolation oyununu yarın TSİ 19:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak ve istediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

Şu anlık yarın verilecek olan oyunun hangisi olduğu belirsiz ama yine kapak görselinin renginin kırmızı olmasına ve sızdırılan listeye bakacak olursak, Metro 2033 için hazırlansak iyi olacak. Yarın bu zamanlarda Epic Games Store’da buluşalım.