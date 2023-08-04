Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunları Açıklandı! 

Dünyaca ünlü oyun dağıtım platformu Epic Games, her hafta iki ücretsiz oyun indirme kampanyasını oyunseverlerle buluşturuyor. İşte yine bu haftanın ücretsiz oyunlarını internet sayfasından duyurdu.

Bu haftanın ücretsiz iki oyunu Bloons TD 6 ve Loop Hero oldu. Her iki oyun da 3 Ağustos Perşembe saat 18:00'dan 10 Ağustos 18.00'a kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Oyunlar bu tarihlerden sonra tekrar ücretli hale gelecek. 10 Ağustos'tan önce oyunları kütüphanenize eklerseniz ömür boyu erişme hakkına sahip olacaksınız.

Oyunları Epic Games'in ana sayfasındaki ücretsiz oyunlar kısmından bulabilirsiniz. Eğer sayfayı güncel olarak takip ederseniz önümüzdeki haftalarda ücretsiz oyunların hangileri olacağını da öğrenebilirsiniz.

Haftanın İlk Ücretsiz Oyunu: Bloond TD 6

Kapmanya kapsamı dışındaki satış fiyatı 160 lia olan Bloond TD 6, bir kule savunma oyunu. Stratejik hamlelerle karakterleri yönetebilir ve düşmanlara gücünüzü gösterebilirsiniz. Oyunun sistem gereksinimleri şunlar:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 1.5Ghz veya daha iyisi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL 2.0 uyumlu ATI, NVIDIA veya Intel HD

Depolama: 2 GB

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 2 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 4 GB

Haftanın İkinci Ücretsiz Oyunu: Loop Hero

Oyunun ücretsiz indirme kampanyasına dahil olmayan fiyatı 30 lira. Four Quarters tarafından geliştirilen oyunu bu hafta ücretsiz indirebilir ve farklı kartlardan desteler yaparak kötü karakter The Lich'i yenmeye çalışabilirsiniz. Oyunun sistem gereksinimleri şunlar:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4500 / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 7300 GT (512 MB), AMD Radeon X1300 Pro (256 MB)

RAM: 2 GB

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core2 Duo E6750 / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 GT (512 MB), AMD Radeon HD 4650 (1024 MB)

RAM: 2 GB

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

Siz bu oyunları kütüphanenize ekleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım.