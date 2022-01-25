Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Relicta oldu

Epic Games platformunda haftanın ücretsiz oyun kampanyası devam ediyor. Her Perşembe 1 hafta süreyle bir oyunu ücretsiz olarak oyunseverlere sunan Epic Games, bu haftaki ücretsiz oyununu yayınladı. Şirket, 31 TL değerindeki Relicta oyununu bu hafta ücretsiz sunarken, bir sonraki ücretsiz verilecek oyunu da duyurdu.

İlk çıkışını 2020 yılında yapan fizik temelli birinci şahıs bulmaca oyunu olan Relicta, Mighty Polygon tarafından geliştirildi. Ravenscourt tarafından yayınlanan oyun, ‘Relicta, Chandra Üssü’nün sırlarını açığa çıkarmak için manyetizma ile yer çekimini yaratıcı bir şekilde bir araya getirmen gereken birinci şahıs, fizik temelli bir bulmaca oyunudur.

Relicta Oyunu Hakkında

27 Ocak Cuma günü saat 19:00’da sona erecek Relicta kampanyası, oyunseverlerden büyük ilgi görüyor. Oyun ile ilgili firma tarafından aktarılan detaylar ise şu şekilde:

‘Relicta, Chandra Üssü’nün sırlarını açığa çıkarmak için manyetizma ile yer çekimini yaratıcı bir şekilde bir araya getirmen gereken birinci şahıs, fizik temelli bir bulmaca oyunudur. Ay’ın derinliklerinde, kızının hayatta kalmasını sağlayabilecek tek şey, sahip olduğun bilimsel düşünce gücüdür…

Tekinsiz, harabeye dönmüş bir Ay üssünde üst düzey bir fizikçi olarak oyna. Fiziksel bulmacaları çözmek için yer çekimi ve manyetizma ile istediğin gibi oynayarak esrarengiz, yer şekilleri ile oynanmış kraterlerin arasında yolunu bul. Bir an önce güvenli bölgeye ulaşmaya mı çalışacaksın, yoksa bazı ipuçları bulup 22. yüzyıl yörünge politikalarında gizli entrikaları açığa mı çıkaracaksın?

Ay kraterlerinin ebedi karanlığının içinde bir sır yatıyor ve bu, kızının canını alabilir veya insanlığın kaderini sonsuza dek değiştirebilir. Araştırmanın nihai sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır mısın?’

Bir Sonraki Ücretsiz Oyun Ne Olacak?

Epic Games Store tarafından 27 Ocak tarihinde verilecek bir sonraki ücretsiz oyun ise DAEMON X MACHINA olarak açıklandı. Oyunun temel açıklaması şu şekilde: ‘Sen, Moonfall felaketinin ardından ortaya çıkan yeni bir insan türü olan bir Outer’sın. Orbital organizasyonun bir paralı askeri olarak, insan yaratıcılarına karşı isyan eden yozlaşmış Yapay zeklardan oluşan Immortal’lara karşı insanlığın hayatta kalması için verilen umutsuz bir savaşta cephede yer alıyorsun.

Arsenal olarak bilinen tamamen özelleştirilebilir mech’i sürerek senin gibi diğer paralı askerlerle bir araya gelmeli ve Immortal’ları alt etmek için görevleri tamamlamalısın. Ancak dikkatli ol, paralı askerlerin dâhil olduğu bir savaşta bugün dostun olan yarın düşmanın olabilir. Kenichiro Tsukuda ve mech tasarımında çığır açan Shoji Kawamori’nin vizyoner akıllarının bir ürünü olan yeni nesil yüksek tempolu bir mech aksiyon savaş oyunu.’

Nasıl Yüklenir?

Relicta ve diğer oyunları ücretsiz yüklemek için bir Epic Games hesabına sahip olmanız gerekiyor. Hesabınız varsa, oyunun Epic Games Store’daki sayfasına giderek yükle butonuna basın. Ardından şimdi sipariş ver düğmesine tıklayarak Relicta’yı ya da diğer ücretsiz oyunlardan herhangi birini kitaplığınıza ekleyin. Bir defa kitaplığa eklenen oyun, ömür boyu sizde kalıyor.