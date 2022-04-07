Epic Games ve Lego, Çocuklar İçin Bir Metaverse İnşa Etmek Adına Birlikte Çalışıyor

Eğlence dünyasının en büyük isimlerinden ikisi, Fortnite geliştiricisi Epic Games ve Lego arasındaki yeni bir ortaklık; bu iki dev şirketi çocuklara yönelik sanal bir alan yaratmak için bir araya getiriyor.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney yaptığı açıklamada "Metaverse'de eğlenceli, çocuklar ve aileler için yapılmış bir alan oluşturmak için bir araya gelmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

Ayrıntılar şimdilik az ve metaverse kavramı en nihayetinde hâlâ belirsizliğini koruyor ancak şirketler, inşa ettikleri her ne olursa olsun, baştan itibaren aile dostu bir sanal alan olarak tasarlanacağını söylüyorlar. Şirketler bir basın açıklamasında "Lego Group ve Epic Games, internetin geleceğinin en başından çocukların iyiliği düşünülerek tasarlandığından emin olmak için kapsamlı deneyimlerini birleştirecek." dedi.

Epic Games ve Lego Uzun Vadeli Bir Ortaklık Planlıyor

Esasında bu iki şirketin ortak çalışması oldukça mantıklı. Epic, büyük popülerliğe sahip Fortnite aracılığıyla sanal dünyalar yaratma konusunda kapsamlı bir deneyime sahipken, Lego son zamanlarda Lego Star Wars: The Skywalker Saga ile meşguldü. Bu arada en popüler çevrimiçi video oyunlarından ikisi Minecraft ve Roblox, tıpkı legolara benzer sanal alan oluşturma imkânı sunuyor. Keza Epic geçmişte daha çocuk dostu bir metaverse oluşturmaktan da bahsetmişti.

Bu yeni Fortnite-Lego vari dünyanın nasıl görünebileceği, ne zaman piyasaya sürüleceği veya hangi platformlarda piyasaya sürülmesi beklendiği hakkında hiçbir bilgi yok ancak şirketler, oluşturulmasına rehberlik edeceğini söyledikleri üç ilkeyi açıkladılar: "güvenliği ve refahı bir öncelik hâline getirerek çocukların oyun hakkını korumak, çocukların yüksek menfaatlerini ilk sıraya koyarak çocukların mahremiyetini korumak, çocukları ve yetişkinleri, dijital deneyimleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayan araçlarla güçlendirmek.”

Peki siz bu ortaklık ve metaverse'in geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.