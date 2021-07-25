Epic Games Yaz İndirimi Kampanyası Başladı

Malumunuz Yaz mevsiminde olduğumuz için, beklenen indirim kampanyaları diğer dijital platformlarda da en nihayetinde başladı. Açılışı GOG ve Steam ile yapmıştık. Yakın bir zaman önce PlayStation mağazası da listeye dahil olmuş iken, beklenen Epic Games Yaz İndirimi kampanyası da en nihayetinde başladı.

Epic Games Yaz İndirimi Neler Sunuyor?

22 Temmuz 2021 Perşembe günü başlamış olan kampanya, 5 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’da sona erecek. Yüzlerce oyunun makul seviyelere düştüğü kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Genel olarak baktığımız zaman, dikkat çeken birçok oyunun olduğunu görebiliyoruz. Mesela bunlardan birisi, % 20 indirimle 223.20 TL’ye alabileceğiniz Days Gone. Geçtiğimiz aylarda Epic Games Store ve Steam üzerinden de yayınlanan oyunun konusuna göre Deacon St. John isimli bir karakterinin rolündeyiz ve bu defa Oregon eyaletindeyiz. yaşanan küresel bir salgın sonrasında insanlığın büyük bir bölümü Kaçıklar adı verilen bir türe dönüşüyor. Deacon olarak biz ise, hayatta kalma mücadelesini sürdürürken, öldüğünü zannettiğimiz eşimizin halen hayatta olduğuna dair güçlü bir ihtimalin varlığını keşfediyoruz. Sonrasında ise onu bulmak için zorlu bir maceraya atılıyoruz.

Bir diğer oyun ise % 70 indirimle 89.70 TL’ye satılan RAGE 2. İlk oyunun otuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan ikinci oyunun konusuna göre, dünyaya çarpan göktaşının yaşattığı felaketten sonra dünyadaki yaşamın eski haline döndürülmesinin bir yolunun bulunmuştur. Ne var ki beraberinde ilk oyundan tanıdığımız The Authority tehdidini de getirmiştir. Ranger topluluğundan Walker isimli bir karakteri yöneteceğimiz devam oyununda, The Authority ile zorlu bir çatışmaya girerek oluşturdukları tehdidi sonsuza kadar ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Eğer Point-and-Click tarzı oyunlardan hoşlanıyorsanız, % 90 indirimle 10.90 TL’ye satılan Deponia: The Complete Journey’ye de bir göz atmanızda fayda var. Ana karakterimiz Rufus, yaşamaktan sıkıldığı Deponia gezegeninden kaçmaya çalışıyor. Tam da bu esnada, yoluna Elysium şehrinden gelen Goal çıkıyor. Bu tanışmaları karakterimizin kıza aşık olmasının yanı sıra, kruvazörünü yanlışlıkla Deponia gezegenine düşürmesine neden oluyor. Goal’u elde etmeyi kafasına koyan Rufus, bunun için de kızın yaşadığı şehre gitmeye karar veriyor ve tüm macera da böylece başlıyor.

Yukarıdaki üç oyunun ardından, sizlere önerebileceğimiz diğer oyunlar için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz!