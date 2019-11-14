Fortnite adlı popüler oyunuyla tanınan Epic Games, yeni oyunu Battle Breakers’ı yayınladı. Oyun, hem PC’de hem de mobil platformlarda oynanabiliyor.

Bir taktiksel RPG oyunu olarak gelen Battle Breakers, ilk etapta 2017’de sadece belirli ülkelerde yayınlanmıştı. Şimdi ise oyunu herkes ücretsiz olarak oynayabiliyor.

Battle Breakers, Epic Games’in Fortnite’tan sonra yayınladığı ilk yeni oyun olarak dikkat çekiyor. Bir Battle Royale oyunu olan Fornite, son dönemlerde oldukça popülerleşerek adeta fenomen bir oyun haline geldi. Fortnite, 250 milyondan fazla oyun severi kendisine çekmeyi başardı.

PC ve Mobil Sürümleriyle Geldi

Battle Breakers’tan beklentilerin ise Fotnite’a kıyasla biraz daha düşük olduğu söylenebilir. Epic Games’teki küçük bir ekip tarafından geliştirilen oyun, çapraz platform desteğiyle birlikte geliyor. Yani Battle Breakers’ın hem PC sürümü hem de mobil sürümü bulunuyor.

Eğer oyunu PC’de oynamak isterseniz, Epic Games Store’daki Epic Games Launcher üzerinden oyunu indirebilirsiniz.