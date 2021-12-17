Epic Games Yılbaşı İndirimleri: 60 TL'lik Kuponlar Geri Döndü!

Büyük fırsatlar sunan Epic Games yılbaşı indirimleri başladı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. Ayrıca 60 TL değerindeki kuponlar geri döndü. Oyuncuları yakından ilgilendiren kampanyaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Epic Games Yılbaşı İndirimleri Neler Sunuyor?

Battlefield 2042 - 277,19 TL

Far Cry 6 Standart Edition - 174,85 TL

Naraka: Bladepoint - 103,99 TL

Monopoly Madness - 108 TL

Total War: Warhammer - 86,25 TL

Jurassic World Evolution 2 - 64,40 TL

Marvel's Guardians of the Galaxy - 239,85 TL

Back 4 Blood Standart Edition - 149,40 TL

Alan Wake Remastered - 39,20 TL

Hot Wheels Unleashed - 139,30 TL

Baldur's Gate II: Enhanced Edition - 9,90 TL

Automachef - 6,25 TL

Wolfenstein: The New Order - 43,49 TL

Wolfenstein: The Old Blood - 43,49 TL

Nioh: The Complete Edition - 92,13 TL

We Are Football - 187,50 TL

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter - 19,99 TL

Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Bundle - 222,75 TL

Crysis Remastered Trilogy - 78,75 TL

Frostpunk - 14,70 TL

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games, "Yılbaşı Tatili İndirimi 2021" isimli bir kampanya başlattı. Şirket tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. Kampanya, 6 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Ek olarak, 60 TL değerindeki kuponların 79,99 TL ve üzeri olan oyunlar için geçerli olduğunu belirtelim.

Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayımlanan Jurassic World Evolution 2, yüzde 30 oranında indirime girerek 92 TL'den 64,40 TL'ye düştü. Yönetim simülasyonu türündeki yapım, 9 Kasım 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi.

Yüzde 25 oranında indirime giren Tales from the Borderlands, 143,99 TL'den 107,99 TL'ye düştü. Telltale Games tarafından geliştirilen video oyunu, Borderlands 2 ve Borderlands 3 arasında geçen olaylara dayanıyor.

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, yüzde 85 oranında indirime girerek 279,99 TL'den 41,99 TL'ye düştü. Yüzde 62 oranında indirime giren Rage 2'nin fiyatı ise 199 TL'den 75,62 TL'ye düştü.

Epic Games yılbaşı indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kampanya ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.