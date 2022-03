Epic Games'in Ukrayna'ya Bağışlayacağı Fortnite Gelirleri Artmaya Devam Ediyor

Epic Games, geçtiğimiz Pazar günü Fortnite'tan gelecek iki haftalık geliri savaşın hâlâ sürdüğü Ukrayna'da çalışan insani yardım kuruluşlarına bağışlayacağını duyurmuştu. Xbox da bu yardıma katıldı ve aynı dönemde Fortnite'dan elde ettiği kârı bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerinden yalnızca bir gün sonra Epic Games, Fortnite oyuncularının 36 milyon dolar toplanmasına yardım ettiğini açıkladı. Aradan geçen iki günün ardından Çarşamba günü ise miktarın şaşırtıcı bir şekilde 50 milyon dolara ulaştığını belirtti. Yardım için toplanacak miktar 10 gün daha artmaya devam edecek.

As of today, we’ve raised $50 million USD together in humanitarian relief funds to support people affected by the war in Ukraine.



To see more about how the funds are being distributed visit https://t.co/aexRh7ZEWQ pic.twitter.com/IETgljrXV8