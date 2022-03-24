Epic Games'in Ukrayna'ya Bağışlayacağı Fortnite Gelirleri Artmaya Devam Ediyor

Epic Games, geçtiğimiz Pazar günü Fortnite'tan gelecek iki haftalık geliri savaşın hâlâ sürdüğü Ukrayna'da çalışan insani yardım kuruluşlarına bağışlayacağını duyurmuştu. Xbox da bu yardıma katıldı ve aynı dönemde Fortnite'dan elde ettiği kârı bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerinden yalnızca bir gün sonra Epic Games, Fortnite oyuncularının 36 milyon dolar toplanmasına yardım ettiğini açıkladı. Aradan geçen iki günün ardından Çarşamba günü ise miktarın şaşırtıcı bir şekilde 50 milyon dolara ulaştığını belirtti. Yardım için toplanacak miktar 10 gün daha artmaya devam edecek.

Epic Games'in Ukrayna İçin Topladığı Miktar 50 Milyon Dolara Ulaştı

As of today, we’ve raised $50 million USD together in humanitarian relief funds to support people affected by the war in Ukraine.



To see more about how the funds are being distributed visit https://t.co/aexRh7ZEWQ pic.twitter.com/IETgljrXV8 — Fortnite (@FortniteGame) March 22, 2022

Açıklanan bu rakamlar, popüler oyunların kazandığı inanılmaz miktarda paralara ışık tutmanın yanı sıra, Fortnite oyuncularının değerli bir amacı desteklemek için oyun içi satın alımlara karşı cömertliğinin de bir kanıtı. Fortnite'tan sağlanan bu fonlar, Unicef, U.N. World Food Programme, U.N. Mülteci Ajansı ve Direct Relief gibi kuruluşların Ukrayna merkezli çalışmalarını desteklemeye yardımcı olacak.

Epic Games "Sağlık desteği, gıda ve temiz su, temel ihtiyaç malzemeleri, adli yardım ve barınak dâhil olmak üzere acil yardım sağlamak için ekipler sahadalar." dedi ve önümüzdeki haftalarda daha fazla organizasyonun dâhil edileceğini de sözlerine ekledi. Epic, web sitesinde fonları "olabildiğince hızlı" dağıttığını söyledi. Kuzey Carolina merkezli şirket "İşlemler bildirildikçe, günlüğe kaydedeceğiz ve fonları birkaç gün içinde insani yardım kuruluşlarına göndereceğiz." dedi.