Epic Store'un Ücretsiz Vereceği İlk Oyun Erişime Açıldı, Hemen İndirin!

Epic Store'un ücretsiz vereceği ilk oyun belli oldu. Epic Games Store üzerinden 15 gün boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak oyun kampanyasıyla birlikte kullanıcıların bir hayli sevineceğini söylemek mümkün. Epic Games Store'da ilk gün hangi oyun ücretsiz oldu?

Geçtiğimiz günlerde Epic Games Store'un 17 Aralık'ta başlayan ücretsiz oyun kampanyasının detaylarını bildirmiştik. Aynı zamanda dev indirimlerle oyuncuları hareketlendirmeyi başaran Epic Games Store, yıl biterken 15 farklı oyunu ücretsiz dağıtacağını söylemişti. Programa göre ücretsiz oyunlardan ilki bugün yayınlandı.

Epic Games Store açıldığı dönemden bu yana onlarca popüler oyunu ücretsiz yayınlayarak ilgi çekmeyi başardı. 17 Aralık'tan yıl sonuna kadar devam edecek olan yepyeni yılbaşı kampanyanın ilk şanslı oyunu ise Cities: Skylines oldu.

We’re proud to announce Cities: Skylines is now available on the Epic Games Store! To celebrate the game is free for anyone to pick up for the next 24 hours! 🥳

Get it here! 👇👇👇👇https://t.co/JEn98CsY9T pic.twitter.com/YrXbdSbQrv