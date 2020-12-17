Epic Store'un Ücretsiz Vereceği İlk Oyun Erişime Açıldı, Hemen İndirin!

Epic Store'un ücretsiz vereceği ilk oyun belli oldu. Epic Games Store üzerinden 15 gün boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak oyun kampanyasıyla birlikte kullanıcıların bir hayli sevineceğini söylemek mümkün. Epic Games Store'da ilk gün hangi oyun ücretsiz oldu?

Geçtiğimiz günlerde Epic Games Store'un 17 Aralık'ta başlayan ücretsiz oyun kampanyasının detaylarını bildirmiştik. Aynı zamanda dev indirimlerle oyuncuları hareketlendirmeyi başaran Epic Games Store, yıl biterken 15 farklı oyunu ücretsiz dağıtacağını söylemişti. Programa göre ücretsiz oyunlardan ilki bugün yayınlandı.

Epic Games Store açıldığı dönemden bu yana onlarca popüler oyunu ücretsiz yayınlayarak ilgi çekmeyi başardı. 17 Aralık'tan yıl sonuna kadar devam edecek olan yepyeni yılbaşı kampanyanın ilk şanslı oyunu ise Cities: Skylines oldu.

We’re proud to announce Cities: Skylines is now available on the Epic Games Store! To celebrate the game is free for anyone to pick up for the next 24 hours! 🥳

Get it here! 👇👇👇👇https://t.co/JEn98CsY9T pic.twitter.com/YrXbdSbQrv — Cities: Skylines (@CitiesSkylines) December 17, 2020

Epic Store'un ücretsiz vereceği ilk oyun nasıl alınır?

Cities: Skylines'ı 24 saat boyunca (18 Aralık tarihine kadar) kitaplığınıza ücretsiz olarak ekleyebileceksiniz, ardından tekrar ücretli olacağını hatırlatlalım. Cities: Skylines kampanyası sona erdikten sonra da Epic yeni bir ücretsiz oyunu erişime açacak. Ayın geri kalanında nelerin sunulacağını resmi olarak bilmiyoruz, ancak ilk olarak Cities Skylines'ın ücretsiz olması akıllara sızdırılan listeyi getiriyor.

Daha önce sızdırılan listede Epic Games Store'un ücretsiz olarak verecek oyunlarının bir hayli geniş çaplı olacağı iddia edilmişti. The Witcher 3, Horizon Zero Dawn ve Hitman 2 gibi oyunların olacağını öne süren bu listeye şans vermemiz gerekiyor gibi gözüküyor. Ayrıca listede Cities: Skylines olmamasına rağmen iddialı yapımların bulunması oyuncuları hala meraklandırmaya devam ediyor:

17/12/2020 - Dying Light

18/12/2020 - Resident Evil 7

19/12/2020 - The Witcher 3

20/12/2020 - Mass Effect Andromeda

21/12/2020 - Assassins Creed Origins

22/12/2020 - Metal Gear Solid V

23/12/2020 - The Evil Within 2

24/12/2020 - Far Cry 5

25/12/2020 - Fallout 4

26/12/2020 - Borderlands 3

27/12/2020 - Monster Hunter Worlds

28/12/2020 - Dragon Age Inquisition

29/12/2020 - Horizon Zero Dawn

30/12/2020 - Ghost Recon Breakpoint

31/12/2020 - Hitman 2

Epic Games Store'un sunacağı ücretsiz oyunların 15 tanesini de almak istiyorsanız, önümüzdeki iki hafta boyunca her gün Epic Store'da oturum açmanız gerekecek. Aslında bu, insanları Epic Store'daki tatil indirimlerine çekmenin mantıklı bir yolu gibi gözüküyor. Epic Store'da bugün başlayan tatil indirimi kapsamında Star Wars: Squadrons'ta % 40, Rainbow Six: Siege'te % 60 ve Assassin's Creed: Valhalla'da % 17 indirim olması dikkat çekiyor.