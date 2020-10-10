Epilepsi Hastaları İçin Akıllı Bileklik Geliştirildi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) akademisyenleri, epilepsi hastalarına nöbet geçirmeden önce uyarıda bulunan bir akıllı bileklik geliştirdi. Epilepsi hastaları için akıllı bileklik ve yazılım geliştiren akademisyenler, akıllı bilekliğin yapım sırasında IOT teknolojisini kulandı. İşte epilepsi hastalarına özel olarak geliştirilen akıllı bileklik ve yazılım ile ilgili hastaların merak ettiği bütün ayrıntılar!

Epilepsi Hastaları İçin Akıllı Bileklik Yapıldı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Akıl, epilepsi hastalarına uyarıda bulunmak için geliştirilen akıllı bileklik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Epilepsi hastaları yalancı nöbetler geçirebiliyor ve bu yalancı nöbetlerle ilaç dozları artıyor. İlaç dozları artınca yan etkileri de artıyor. Eğer gerçek nöbetle yalancı nöbeti ayıracak bir sistem bulursanız ilacı azaltmış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Bilekliğin nasıl çalıştığını anlatan Doç. Dr. Eşref Akıl, "Bu bileklikte veriler yapay zeka ile işlenerek, epilepsi hastalarının geçirdikleri nöbetler ayrıştırılıyor ve kriz gelmeden 180 saniye öncesine kadar erken uyarı alarmı oluşturuluyor. Bu sayede hastanın bulunduğu yerde kendini güvenli bir pozisyona alması sağlanıyor. Ürün epilepsi hastalığının teşhis ve takip aşamasında hasta doktor arasında güvenli bilgi paylaşımı da sağlayacak. Kullanılacak ilaç dozları ile etkin hasta takibi yapılmasına imkan sunacak" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ata Akıl, başlangıçta nöbeti 30 saniye öncesinden tespit etmenin yeterli olduğunu ancak gelinen noktada epilepsi nöbetinin 3 dakika önceden tespit edildiğini söyledi. Epilepsi hastaları için akıllı bileklik hakkında konuşan Doç. Dr. Akıl, bilekliğin hem hastaların tespitinde hem de hastanın çevresindekileri uyarma açısından çok faydalı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bize tanı koyma kolaylığı sağlayacak. Ayrıca tanı konulan hastalarda herhangi bir kaza ve sakatlanmaya engel olmasını planlıyoruz."

Akıllı bileklik projesinde yer alan Dr. Yasin Sönmez, epilepsi hastalarına yardımcı olmak için 3 yıl önce başlatılan yapay zeka destekli nöbet uyarı cihazı projesinin bugünkü ilk prototipleri sınırlarınca yapılan testlerin başarılı bir şekilde sonuçlandığını ifade etti.