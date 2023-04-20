Epson Uygun Fiyatlı 4K Projeksiyon Serisini Tanıttı
Epson, işletmelere ve eğitim alanlarındaki toplantılara yönelik uygun fiyatlı 4K lazer projeksiyon serisini tanıttı. İşte detaylar!
Epson, işletmelere ve eğitim alanlarındaki toplantılara yönelik, uygun fiyatlı 4K lazer projeksiyon serisini piyasaya sürüyor. Yeni Epson EB-L570U, EB-L770U ve EB-L775U modelleri, 5200 ila 7000 lümen aralığında yüksek çözünürlüklü görüntüyü, 500 inçe kadar ekran boyutuyla sunuyor.
Epson'un üç yeni projektörü, iş, eğitim ve sürükleyici deneyimler gerektiren toplantılar için yüksek kaliteli geniş ekran görüntü sağlıyor. Bu çok yönlü modeller, gelişmiş bağlantı özelliklerini, basit kurulumlarla sunabiliyor. Düz panel ekranlarla karşılaştırıldığında, sınırlı görüş açıları, kör noktalar, parmak izleri ve ekran parlaması gibi yaygın sorunları ortadan kaldırarak daha rahat ve kapsayıcı bir izleme deneyimi sunuyor.
Epson Türkiye Görüntüleme Ürünleri Yöneticisi Mustafa Akmaz, yeni serinin avantajlarını şu ifadelerle açıkladı:
"Bu yeni ekran serisi, büyük ve ölçeklenebilir içeriği yüksek parlaklıkta yansıtmak isteyen kuruluşlara uygun fiyatlı, yüksek kaliteli görüntüleme çözümleri sunuyor. Ayrıca normalde daha yüksek fiyatlı modellerde bulunan etkileyici projeksiyon özelliklerini sunarak, bölünmüş ekran ve kusursuz 'edge blending' gibi özellikleri içeriyor."
Epson'un Yeni Serisinin Öne Çıkan Özellikleri
- Geniş lens kaydırmalı ve yüksek parlaklıkta 4K lazer ekran çözümleri
- İçerik, 21:9'dan 500 inçe kadar birçok en/boy oranında görüntülenebilir
- 5200'den 7000'e kadar lümen parlaklığı
- Çoklu projeksiyon işlevselliği dahil olmak üzere gelişmiş bağlantı ve birinci sınıf görüntü özellikleri
- İsteğe bağlı kablosuz veya kablolu, HDBaseT ve dâhili medya oynatıcı ile BYOD bağlantısı
- Sınırsız görüntüleme deneyimi için pikselleşme, parlama ve parmak izini önler
- Basit istifleme/döşeme özellikleri için edge blending ve isteğe bağlı ELPEC01 kamera
- Minimum bakım ve 3 yıl garanti
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