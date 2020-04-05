ePttAVM Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar ile birlikte, ePttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına başlanıyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ederken, yeni bir karar daha geldi. Geçtiğimiz günlerde toplu taşıma araçlarına, market ve Pazar yerlerine maskesiz giriş yasaklanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının aldığı karar neticesinde, ePttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına başlanacak.