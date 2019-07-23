Equifax, 2017 Yılındaki Veri İhlali Sebebiyle 650 Milyon Dolar Ödeyecek

Kurumlara ve bireylere danışmanlık hizmeti veren bir veri analitiği ve teknoloji şirketi olan Equifax, 2017 yılında yaşanan ve tüm yetişkin Amerikalıların neredeyse yarısını etkileyen veri ihlali sebebiyle 650 milyon dolar ödeyecek.

Yaklaşık iki sene önce internet tarihinin en büyük siber saldırılarından birine maruz kalan Equifax firması, 143 milyon kişinin verilerini bilgisayar korsanlarına kaptırmıştı. Bu veriler arasında kullanıcıların adres bilgilerinden kredi kartı bilgilerine kadar pek çok hassas veri bulunuyordu.

Ve şimdi, Atlanta merkezli şirket, ABD’deki tüm yetişkin Amerikalıların neredeyse yarısını etkileyen bu olayla acı bir şekilde yüzleşiyor. Reuters ’ın haberine göre Equifax, söz konusu veri ihlali sebebiyle toplam 650 milyon dolar ödeyecek.

Bu paranın 425 milyon dolarını kimlik hırsızlığından etkilenen insanlar için ayıran şirket, 175 milyon dolarını ise devlete ceza olarak ödeyecek. Geri kalan 50 milyon dolar ise tüketicilerin finansal güvenliğini koruyan bir kurum olan Tüketici Finansal Koruma Bürosu’na ödenecek.

Geçtiğimiz günlerde, verileri çalınan kişilerin mağduriyetlerini gidermek için 700 milyon dolarlık bir fon kurduğunu duyuran Equifax, kredi kartı bilgilerinin çalınması nedeniyle mağdur olan kişilerin bu fondan yararlanabileceğini belirtmişti.