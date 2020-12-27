Ercüment Ovalı’dan Kokteyl Antikor Sitemi: Böyle Bir Açıklamam Yok

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Ercüment Ovalı tarafından yapıldığı iddia edilen kokteyl antikor açıklaması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ovalı tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben koronavirüs oldum, 5 gün önce. Akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm.”

Hürriyet’ten Fulya Soybaş, açıklamanın doğru olup olmadığını teyit etmek için Prof. Dr. Ovalı ile bir görüşme gerçekleştirdi ve gerçekleştirdiği görüşmeyi köşe yazısına taşıdı.

Ercüment Ovalı: Kokteyl Antikor Açıklamasını Yapmadım

İddianın doğruluk payı olup olmadığını araştıran Soybaş, sosyal medyada yayılan açıklamanın doğruluğunu teyit etmek için Prof. Dr. Ovalı’ya “Böyle bir açıklama yaptınız mı?” şeklinde bir soru yöneltti. Böyle bir açıklama yapmadığını belirten Prof. Dr. Ovalı, kendisine sorulan soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan’da bir TV kanalına verdiğim röportajdan başka hiç konuşmadım. Bir toplantıda yaptığım bu konuşma da sanki basına demeç vermişim gibi servis edilmiş. Israr ve inatla, anlayamadığım bir şekilde benimle uğraşılıyor. ‘Beni affedin, konuşmak istemiyorum’ dedikçe sanki konuşmuşum, sansasyonel açıklamalar yapmışım gibi haberler çıkıyor. İnanın şaşkın ve üzgünüm. Nasıl bir iştir bu? Anlayamıyorum. Toplantıda konuşulmuş, kulaktan kulağa yayılmış, benim demecimmiş gibi yazılmış. Şunu söyleyeyim böyle bir açıklama yapmadım.”

Daha sonra Prof. Dr. Ovalı’ya Soybaş tarafından “Korona oldunuz mu? İyi misiniz? İlaç geliştirdiniz mi?” şeklinde birtakım sorular soruldu. Ovalı kendisine sorulan sorulara ilişkin şu yanıtı verdi: “Ayrıntıya girmeye gerek yok.”

Soybaş, Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut’a ‘Antikor kokteyli diye bir tedavi var mı?’ şeklinde bir soru sordu. Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yeni tip koronavirüs tedavisi için antikor kokteyli uygulandığını belirten Prof. Dr. Erkut, “İlacın adı ‘Monoklonal (tek hücreden çoğaltılmış) antikor kokteyli’. İlk önce Regeneron sonra da Eli Lilly firması bu kokteyli ilaç olarak üretti ve her ikisi de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay aldı” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: