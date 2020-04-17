Ercüment Ovalı'dan Sevindiren Koronavirüs İlacı Paylaşımı!

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs ilacı hakkında açıklamalar yaptı. Koronavirüs ilacı bulundu mu? İşte tüm detaylar.

Koronavirüs İlacı Bulundu Mu?

Ercüment Ovalı, yaptığı açıklamada 1 aydır laboratuvarda çalıştıkları ilacın ismini açıkladı. Ovalı açıklamasına şu cümlelere yer verdi:

"1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim"

1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 16, 2020

Ercüment Ovalı Kimdir?

Koronavirüs ilacı üzerinde çalışan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5 dir.

Dornaz Alfa İlacı Nedir?

Dornase alfa DNA'yı seçici bir şekilde parçalayan bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I'in ( rhDNaz ) yüksek derecede saflaştırılmış bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam / mukusunda bulunan DNA'yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 40.427 test yapıldı ve 4.801 yeni vaka tespit edildi. Bugün 125 kişi hayatını kaybetti ve 1.415 kişi iyileşti.

Ülkemizde 16 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 74.193 oldu. Toplam can kaybı ise 1.643'e yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.854, toplam iyileşen hasta sayısı ise 7.089 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.040 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 518.143 olduğu açıklandı.

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