Erdil Yaşaroğlu Karikatürleri İçin Herkese Dava Açtı İddiası!

Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu çarpıcı bir iddia ile gündeme geldi. Ekşi Sözlük'te yer alan iddiaya göre Erdil Yaşaroğlu karikatürleri için sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmına dava açtı. Erdil Yaşaroğlu'nun internet üzerinden karikatürlerini paylaşan sosyal medya kullanıcılarına dava açtığı iddiası kısa sürede gündemin merkezinde yer aldı. Peki, Erdil Yaşaroğlu'na yöneltilen iddiaların gerçeklik payı var mı? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Erdil Yaşaroğlu Karikatürleri İçin Dava mı Açıyor?

Ekşi Sözlük'te "yoseffine" isimli kullanıcı tarafından oluşturulan başlıkta Erdil Yaşaroğlu'nun karikatürlerini internet üzerinden paylaşan herkese ünlü karikatürist tarafından dava açıldığı iddia edildi. Ekşi Sözlük'teki iddiaya göre açılan davada Erdil Yaşaroğlu tarafından çizilen karikatürleri paylaşan kullanıcılardan karikatür başına 18.000 TL istendi ve avukatların belirtilen miktarın ödenmemesi durumunda karikatürü kullanan kişilere hapis cezasının verileceğini söylediği iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan gönderilere göre avukatlar sadece karikatürü paylaşan kişilere değil aynı zamanda forum gibi kullanıcı tarafından içeriklerin oluşturduğu web sitelerin sahibine de telif davası açtı. Erdil Yaşaroğlu ise konu hakkındaki tartışmaların son bulması için Twitter hesabı üzerinden bir açıklama tweeti yayımladı. Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu tarafından paylaşılan tweette şu ifadelere yer verildi:

"Arkadaşlar merhaba, biz karikatürcüler internette paylaşılan her karikatürümüze dava açıyoruz diye yanlış bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyadan sevdiğiniz karikatürlerimizi paylaşabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder. Biz sadece izin almadan, ticari amaçlarla karikatürlerimizi yayımlayan kişi ve kurumlara karşı telif haklarımızı savunuyoruz. Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Sevgiler."