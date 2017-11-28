Erdoğan Cep Telefonlarına Verdi Veriştirdi

Geçtiğimiz gün düzenlenen Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, cep telefonu kullanımı ve bağımlılığı konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Mekke ve Medine'de dahi insanlar, ibadet, kıraat ve tefekkürle meşgul olmak yerine telefonlarıyla vakit geçiriyorlar" diyen Erdoğan, teknolojiye köle olunmaması gerektiğini belirtti.

Açıklamasında cep telefonu bağımlılığını ve teknolojinin olumsuz yanlarını ele alan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Son model telefonu alamadığı için strese giren, suç işleyen kişilere rastlıyoruz. Araç kullanırken gözlerini telefon ekranından ayırmayan milyonlarca insan olduğunu biliyoruz. Dost meclisindeki gönül sohbetlerinin yerini artık sosyal medya tartışmaları aldı. Mekke’de Beytullah’ta, Medine’de dahi insanlar, ibadetle meşgul olmak yerine telefonla vakit geçiriyor." dedi. Bu açıklamasıyla alkış alan Cumhurbaşkanı, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Biz teknofobik insanlar değiliz. Bunu bir defa tespit edelim. Biz teknolojik ve bilimsel gelişmelerin nereden neşet ettiğine değil, niçin kullanıldığına, hangi gayeyle kullanıldığına, insan hayatında nereye taalluk ettiğine bakarız."

Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nde teknoloji bağımlılığı ele alındı. Erdoğan da açıklamalarında nükleer silahlara vurgu yaparak "Bugün nükleer başlıkları veya nükleer silahları yasaklama anlayışını savunan zihniyetlere baktığınız zaman, bakıyorsunuz bir tanesinde 15 bin 16 bin nükleer başlık var. Bir diğerinde 12 bin 500 nükleer başlık var. Bir diğerine bakıyorsunuz 7 bin 500 nükleer başlık var. Sayı felaket. İstediğin anda istediğin yerde bunu kullanma hakkına sen sahip olacaksın. Ama öbür tarafta diğerlerine diyeceksin, 'Sen yapamazsın.' Hemen parmak sallamaya başlıyorlar. İşte sıkıntı burada. Bu da bir bağımlılık. Bunu da dikkatle değerlendirmek lazım. Bu da bir zihni bağımlılıktır." diye konuştu.

Ayrıca Erdoğan ebeveynlere şu şekilde seslendi: "Çocuklarımızı beyhude yere teknolojiden uzak tutmaya çalışmak yerine onlara teknolojiyi bilinçli kullanmanın yollarını göstermeli, onun eğitimini vermeliyiz. Annenin-babanın elinden telefonu, tableti bırakmadığı, televizyon başından ayrılmadığı bir evde çocuğa 'Teknolojiden uzak dur.' demek faydasız bir çaba olur."