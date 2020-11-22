Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’nin Üreteceği Aşı Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin üreteceği aşı hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. G20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

Erdoğan’dan Türkiye’nin Üreteceği Aşı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı yolu ile G20 zirvesine katıldı. G20 zirvesinde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs ile mücadeleyi, iş birliği ve dayanışma olmadan başarıya ulaştırmanın mümkün olmadığını ifade etti. Erdoğan, COVID-19 salgını döneminde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere maalesef iyi bir imtihan veremediğini söyledi.

Pandemi ile mücadelede özellikle ekonomik bakımdan güçsüz ülkelerin adeta kaderlerine terk edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak bu kapsamda 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Almanya'daki iki Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinç ile takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Ancak burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Geliştirilen aşılar, mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır” dedi.

Türkiye’nin üreteceği aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bu çerçevede G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de birinde insan deneylerine başladığımız toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Korumacılığın arttığını, gümrük duvarlarının yeniden yükseldiğini, içe kapanma eğiliminin güçlendiğini görüyoruz. İki yanlışın bir doğru etmeyeceğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'nün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır. Bunun için Dünya Ticaret Örgütü'nün reform sürecinin ilerletilmesi gerekiyor” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: