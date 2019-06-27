Eren Bülbül’ün Hatırası, THY’nin ‘Rüya Uçağı’nda Yaşayacak

Türk Hava Yolları (THY), filosuna dahil olan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağına, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün memleketi 'Maçka' adını verdi.

Geçtiğimiz günlerde, “rüya uçak” olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağına kavuşan THY, filosunun yeni üyesinin ismini belirlemek için Twitter’dan bir anket düzenlemişti.

Perge, Assos, Göbeklitepe ve Zeugma adlarının olduğu ankete 250 bine yakın kullanıcı katılmıştı. Fakat sosyal medyadaki binlerce kişi, THY’nin yeni uçağının ismine Eren Bülbül’ün isminin verilmesi için “AdıErenOlsun” etiketi altında müthiş bir birliktelik sergiledi.

Sosyal medyadan gelen seslere kayıtsız kalmayan THY, yeni uçağın isminin Maçka olacağını ve ilk uçuşunun da Trabzon'a yapılacağını açıkladı.

THY, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memleketi 'Maçka' adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz. İyi ki varsınız"

Peki, THY’nin ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Boeing 787-9 Dreamliner Uçağının Özellikleri

Uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre olan uçak, 14 bin 140 kilometrelik etkileyici bir menzile sahip.

Aynı büyüklükteki uçaklardan yüzde 20 daha az yakıt tüketen Boeing 787-9, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha fazla kargo taşıyabiliyor.

Business sınıfı 30, ekonomi sınıfı ise 270 yolcudan oluşan uçak, karartılabilen pencereler, özel aydınlatma ve basınçlı kabin gibi pek çok özelliğine ev sahipliği yapıyor.