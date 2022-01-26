Ericsson’un Açtığı İhlal Davası Nedeniyle iPhone Satışları Birçok Ülkede Yasaklanabilir

Ericsson, geçtiğimiz haftalarda Apple şirketini 5G teknolojisi ile ilgili patent davasını ihlal ettiği nedeniyle mahkemeye verdi. 2015 yılından bu yana devam eden iki firma arasındaki davalara bu vesileyle bir yenisi daha eklenmiş oldu. Ancak bu dava, Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinin birçoğunda iPhone satışlarının yasaklanmasıyla sonuçlanabilir.

Teknoloji devi Apple ile Ericsson arasında uzun yıllardır devam eden gerginlik, tekrar mahkemeye taşındı. 5G teknolojisini ihlal ettiğini söyleyen Ericsson, Apple’ı mahkemeye verdi. Apple üzerindeki baskısını artırmaya karar veren İsveç merkezli şirket; Brezilya, Hollanda, Belçika ve Almanya gibi birçok ülkede iPhone satışlarına karşı ihtiyatlı tedbir yoluna başvurdu. Ericsson’un yakın bir zamanda İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de buna benzer davalar açacağı öğrenildi.

Apple, Davanın Geri Çekilmesini İstiyor

İki firma arasında uzun bir süredir devam eden anlaşmazlıklara bir de patent ihlali eklendi. Sorun ise Apple’ın patent lisanslarının süresi dolduktan sonra yenilememesi sonrasında ortaya çıktı. Apple lisans ücretlerini indirmek istese de bu teklif Ericsson şirketi tarafında karşılık görmedi. Mahkemeye taşınan olayda, Apple’ın Ericsson’a bir karşı dava açtığı öğrenildi.

Apple, Ericsson’a ABD’deki ilk davasını ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda (ITC) açtı. Şirket açtığı bu davada Ericsson’un ABD’de ithalat yapmasını engellemeyi amaçlıyor. Ericsson, kendi davasında Apple'ın patent ihlali yaptığını ve iPhone'larda kullanılan 5G patentlerinin lisanssız olduğunu ileri sürüyor.

Apple temsilcileri, Ericsson’un davasını geri çekmesi durumunda kendi davalarını da geri çekeceklerini açıkladı. Şirket, Ericsson'un davalardan geri çekilmesi yönündeki talebini sürdürürken, bunun karşılığında ise patentler için lisans ücreti belirlenmesini istiyor.