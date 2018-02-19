Erik Dalı Oynayabilen Yerli Robot Geliştirildi

Geçtiğimiz sene Konya'da kurulan yerli robot fabrikası Akınsoft Robotik Teknolojileri'nden yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir robot tasarımı geldi. Yeni ADA GH5, Erik Dalı oynayabiliyor!

Gerçi görüntülerde de görebileceğiniz üzere robotlar, Türk milletine yakışır şekilde oynayamıyor. Neyse eminim zaman içerisinde daha da gelişecek olan yerli robotlardan daha kıvrak figürler görebileceğiz. Sonuçta Erik Dalı gibi danslarda kalça hareketleri ve omuzların Tarkan vari sallanması oldukça mühim. Özellikle düğünlerde sırıtmaması açısından Akın Robotics'ten bu konuda daha hassas olmasını bekliyoruz.

Yerli Robot Neler Yapabiliyor?

Şaka bir yana, belli ki tanıtım amaçlı eklenmiş bu özellik dışında ADA MH5'lerin yine Türk insanın kalbine hitap ettiği çok sayıda yeteneği var.

Videoda da göreceğiniz üzere, yemek yapabilen, çay demleyip mangal başında yelleyebilen robotlar, restoranlarda servis, süpermarketlerde de stant görevlisi olarak görev alabilecek. Bu tip inovasyonların çok sayıda müşteri çekeceği göz önünde bulundurulursa, ilk etapta göze az görünen bu teknolojik ürünlerin katkısı sanılandan fazla olabilir. Malum Türk insanını 'mangal yapabilen robot'u görmek için rahatlıkla stantlara çekebilirsiniz.

Bu tip robot yardımcıları artık sık sık gördüğümüz için yerli robotlarımız gözünüze basit görünmüş olabilir. Yine de bu ilk prototiplerin her geçen gün geliştirildiğini hatırlatmak ister, en azından cesaret gösterip böyle bir adım atan, üzerine fabrikasını tüm dezavantajları göze alarak Konya'da açan Akınsoft Robotik'i kutlarım. Malum yine bizim Türk insanımız eleştirmeye gelince beğenmemeyi güzel becerir de "Hadi buyur sen yap" diyince ortadan kaybolur. O yüzden siz sevgili okurlar, dalga geçin gülün eğlenin ancak desteklemeyi asla ihmal etmeyin. Geç kalmış olabilir, ancak atalarımızın da dediği gibi, geç olsun da güç olmasın.