Erkek Model Kullanan Kuyumcu Sosyal Medyanın Gündeminde

İstanbul'da faaliyet gösteren Çınar Kuyumculuk ürettiği kolye ve yüzük gibi ürünlerin fotoğrafını erkek model kullanarak sergiliyor. Çınar Kuyumculuk neden erkek model kullanıyor? Bu soru sosyal medyanın gündemine oturdu ve detayları sizler için bir araya getirdik.

Çınar Kuyumculuk Neden Erkek Model Kullanıyor? Gündem Oldu

Sosyal medya kullanıcıları Çınar Kuyumculuk'un neden erkek model kullandığını merak ediyor. Çınar Kuyumculuk sosyal farkındalık projesi yapıyor ve takıların resimlerini çekerken kadın model kullanmak yerine erkek model kullanıyor.

Çınar Kuyumculuk neden erkek model kullandığını şu şekilde açıklıyor:

"Otomobil tutkunu olan erkekler olmasına rağmen fuarlarda şık güzel giyimli kadın mankenler gördük. Futbol tutkunu olan erkekler olmasına rağmen tartışma programlarında şık güzel giyimli kadın mankenler gördük. Tıraş bıçağını kullanan erkekler olmasına rağmen reklamında yine bedeni ile ilgi çekmesi için kullanılan kadınlar gördük.

Şimdi çeşitli yorumlar mesajlar alıyorum. Yakıştımı erkek adama oldumu bu şimdi?

Bu güne kadar bize yakışmayan bir çok şeyi yaptık aslında kadına şiddet olaylarının hız kesmeden devam ettiği şu süreçte biz sövdük, dövdük, öldürdük, mutsuz ettik, yüzündeki gülümsemeyi çaldık, içindeki küçük masum kız çocuklarını öldürdük kadınlarımızın. Peki tüm bunlar bize yakıştı mı? Bu takılarla fotoğraf çektirmek size utanç bana ise gurur kaynağı. İyi ki yaptık. FARKIMIZLA GELİYORUZ!"

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları erkek model kullanıldığını gördükten sonra çok güzel tepkiler verirken bazıları da eleştiriyor. Bizler ise Çınar Kuyumculuk tarafından yapılan farkındalık projesini destekliyoruz ve kendilerine başarılarının devamını diliyoruz.

Çınar Kuyumculuk'un dediği gibi "otomobil tutkunu olan erkekler olmasına rağmen fuarlarda şık güzel giyimli kadın mankenler gördük." Kadınların bir nesne olarak kullanılmaması gerekiyor ve yapılan farkındalık çalışması oldukça güzel.

Çınar Kuyumculuk'un Instagram sayfası üzerinden ürünlere göz atabilirsiniz.

Sizler Çınar Kuyumculuk tarafından gerçekleştirilen farkındalık projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Çınar Kuyumculuk, Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde yer alıyor. Modellerin çekimini ise fotoğrafçı Fehime Dönmez tarafından yapılıyor.