Bir çevre bilimci erkek penisleri kirlilik nedeniyle küçüldü açıklaması yaptı. Dr. Shanna Swan'a göre 2045 yılına kadar canlı sperm bulmak mümkün olmayacak. İklim kriziyle ilgilenmek için önemli bir nedene ihtiyacınız varsa okumaya devam edin.

Çevre bilimci Dr. Shanna Swan, Count Down adlı yeni kitabında insan penislerinin küçüldüğü ve kirlilik nedeniyle daha da tehlikeye girebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dr. Shanna Swan'ın, azalan doğurganlık oranlarının bir sonucu olarak insanlığın tehlikeye girdiğini söylemesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Swan'a göre, üretilen plastiklerde yaygın olarak bulunan ftalat erkek penislerin küçülmesine yol açıyor.

Ftalat maddesi, hormon üreten endokrin sistemini değiştirerek insanların cinsel organlarını etkiliyor ve sonuç olarak, daha fazla erkek bebeğin küçük penislerle doğmasına sebep oluyor.

Erkek penisleri kirlilik yüzünden 2045'e kadar küçülecek

Swan, araştırmasını farelerde ftalat sendromu isimli çalışmasına dayandırdı. Araştırma sonucuna göre fetüslerin kimyasala maruz kalması, farelerin küçülmüş cinsel organlarla doğma olasılığını artırdı.

Çevre bilimci aynı durumun insanlarda da geçerli olduğunu söyledi. Rahimde ftalata maruz kalan erkek bebeklerin, beklenen penis hacmine sahip olma olasılığının düşük olduğunu aktardı.

Ftalat maddesinin kökeni bebek oyuncakları ve yiyeceklere kadar dayanıyor. Bu madde, kadınlık hormonu olan östrojeni taklit ederek ve insanlarda hormonların doğal üretimini bozarak çalışıyor. Sonuç olarak da çocuklarda cinsel gelişimi ve yetişkinlerdeki davranışları etkiliyor.

Swan tarafından 2017'de yayınlanan önceki bir akademik çalışmada, 185 araştırmanın incelenmesi sonucunda sperm düzeylerinin son 40 yılda yarıdan fazla azaldığını tespit edildi. Araştırmacı Swan, çoğu erkeğin 2045 yılına kadar canlı sperm üretemeyeceğine inanıyor.

Ama bazı iyi haberler de var. Avrupa Çevre Ajansı'nın kurulmasından bu yana, yüzde 41 daha az partikül kirliliğine maruz kalınıyor. Bu düzenlemelerin Avrupalı insanların ortalama ömürlerini dokuz ay artırdığına inanılıyor.

Ayrıca daha önce yürütülen bir çalışma kimyasalların anneden fetüse geçebileceğini göstermişti. ABD'de yürütülen son çalışmada, anne rahminden bebeğe plastik atık geçtiği gözlemlenmişti. Sıçanlar üzerinde test edilen deneye göre, anneye verilen plastik parçacıkların sadece 24 saat içerisinde fetüste görülebildiği aktarıldı.

Peki ya siz Dr. Shanna Swan'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz, insanlık yok olmanın eşiğinde olabilir mi?