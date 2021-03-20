Erkeklere Kadınlık Hormonu Vermek COVID-19 Riskini Azaltabilir

Erkeklere kadınlık hormonu vermek COVID-19'u nasıl etkiledi? Uzmanlar, COVID-19 ile hastaneye kaldırılan 40 erkek hastayı denek olarak kullandı. Beş gün boyunca progesteron verilen hastalarda COVID-19'un daha az ölümcül seyrettiği aktarıldı.

Kadın cinsiyet hormonu olan progesteronun erkeklere enjekte edilmesi, ciddi COVID-19 enfeksiyonlarıyla hastaneye kaldırılan erkekler için sonuçları değiştirebilir.

Kaliforniya'daki araştırmacılar tarafından yapılan test, erkeklerin kadınlara göre Koronavirüsten ciddi hastalık ve ölüm riskinin daha yüksek olduğuna dair birçok raporu takip ediyor.

Ekip, progesteronun belirli anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu ve 'sitokin fırtınası' adı verilen ölümcül bağışıklık tepkilerini azaltabileceğini söyledi.

Erkeklere progesteron verilmesi COVID-19'u nasıl etkiledi?

Chest dergisinde yayınlanan araştırma, Los Angeles'taki Cedars-Sinai hastanesinden göğüs hastalıkları uzmanı Sara Ghandehari ve meslektaşları tarafından yapıldı.

Geçen yılın Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleştirilen klinik denemelerde, orta ila şiddetli COVID-19 vakası olarak hastaneye yatırılmış 40 erkek hasta araştırıldı ve rastgele iki gruba ayrıldı.

Bir grup, karşılaştırma için kontrol örneği olarak hareket etti ve hastalık için verilen standart tıbbi bakımı aldı. Deney grubu ise hastaneye kaldırıldıkları süre boyunca günde iki kez 100 miligram progesteron enjeksiyonu aldı.

Tüm hastalar ekip tarafından ya 15 gün süreyle ya da hastaneden taburcu edilene kadar değerlendirildi. Araştırmacılar kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, progesteron hormonu alan hastaların ortalama 1.5 puan daha yüksek klinik puana sahip olduğunu söyledi. Bu, hormonun COVID-19 riskini azalttığını gösteriyor.

Deney grubu ayrıca hastanede daha az yattı ve ek oksijen veya mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadı. Ancak ekip, gruplar arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söyledi.

Progesteron enjeksiyonlarının sonucu olarak ciddi bir yan etki de gözlenmedi. 15 günlük çalışma süresi boyunca iki gruptan birer hasta öldü, ancak bunların deney tedavileriyle ilgisi olmadığı belirtildi.

Progesteron hormonu hem erkek hem de kadın vücudunda üretilir, ancak kadınlar özellikle hamilelik döneminde önemli ölçüde daha fazla hormon üretir.

Uzmanlar ayrıca menopoz öncesi kadınların postmenopozal olanlara göre COVID-19'u daha az şiddetli yaşama eğiliminde olduklarını gösterdi. Menopoza geçiş dönemindeki kadınlar daha yüksek progesteron seviyesine sahip olma eğilimindeyken, menopoz sonrası düşük seviyelerde seyrediyor.